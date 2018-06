Kleine Kraftkur: Der überabeitete Dreizylinder leistet jetzt 72 PS – das ist für die Stadt absolut ausreichend.

Auch innen tut sich eher wenig. Ein, zwei farblich abgesetzte Akzente, das war's. Am auffälligsten ist da noch das neue Multimediasystem (Serie ab Aygo x-play, 12.120 Euro), das nun Android Auto und Apple CarPlay beherrscht, also die Nutzung von Apps des Smartphones erlaubt, jeweils kombiniert mit einer Rückfahrkamera. Zudem bietet Toyota für 350 Euro (Serie bei Aygo x-clusiv) für alle Modelle das Sicherheitspaket Safety Sense an, das einen Kollisionswarner sowie einen Notbrems-und Spurhalteassistenten umfasst. Leicht überarbeitet fährt der 1.0-Liter-Dreizylinder ins neue Modelljahr. Abgas-und Ansprechverhalten sollen besser sein, das alles bei niedrigerem Verbrauch und weniger Vibrationen. Also: Merken tut man’s nicht wirklich. Die 72 Pferdchen mühen sich redlich und nicht gerade leise.