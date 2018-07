Toyota Camry Hybrid (2019): Test, Preis, Verkauf in Europa

Der Toyota Camry ist mit 19 Millionen Verkäufen in 100 Ländern seit 1982 die beliebteste Mittelklasse-Limousine. Bei uns haben sie den Wagen vor 14 Jahren vom Markt genommen. 2004 war das, da war die fünfte Generation gerade mal drei Jahre jung. Das Problem damals: Wer eine fast fünf Meter lange Limo fahren wollte, setzte auf Diesel, nicht auf einen Dreiliter-V6-Benziner mit 186 PS, der deutlich zweistellig am Super nippte. Jetzt feiert Toyotas Bestseller sein Comeback! Der Camry kommt imwieder nach Deutschland – in der, auf der neuen TNGA-Plattform, die auch das SUV-Coupé C-HR nutzt. Erster Eindruck: Mensch, ist der lang! Genauer: 4,89 Meter, drei Zenzimeter mehr als ein Skoda Superb . Auch der Radstand ist ähnlich: 2,83 Meter beim Camry, 2,84 Meter beim Superb. Und der ist ja unser Liebling, wenn es um Beinfreiheit im Fond geht. Motorseitig setzt Toyota auf Hybrid. Der Verbrenner ist ein 2,5-Liter-Benziner mit vier Zylindern. 218 PS beträgt die Leistung, in 8,3 Sekunden sprintet der Camry auf 100 km/h, bei 180 km/h ist Schluss.

Im futuristischen Cockpit sind Rundinstrumente und Mittelkonsole optisch getrennt.



Erst mal reinsetzen in den Toyota Camry – und staunen: Sitze mit einer so schrägen Lehne, dass man am liebsten gleich mal ein Nickerchen machen würde. Unser Prototyp ist einer mit; alles drin, was schön ist. Auch verstellbare Sitze im Fond. Einfach Knöpfchen auf der klappbaren Mittelkonsole drücken (ganz edel mit Glasoberfläche!), schon fahren die Lehnen vor oder zurück. Überhaupt, der Innenraum: Softe Oberflächen, so soft, dass man ständig Hand auflegen will, für einen Prototyp erstaunlich gut. Diese Qualität wünschen wir uns von anderen in der Serie! Dasist, wenn wir den etwas verschwurbelten Hybrid-Pionier Prius als Maßstab nehmen, angenehm Old-School. Zwei Rundinstrumente (eins für die Power-Anzeige des Hybrid-Systems, eins für Tacho), daneben eine Konsole aus Glas und Klavierlack. Hier ist dasintegriert, inklusive der Kurzwahlknöpfe für Telefon, Multimedia und Navi.