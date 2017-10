Toyota GT86-Nachfolger (2017): Alle Infos — 18.10.2017 Studie gibt Ausblick auf den nächsten GT86 Toyota arbeitet an einem neuen GT86. Die passende Studie mit dem Namen GR HV Sports wird auf der Tokyo Motor Show vorgestellt. AUTO BILD hat erste Infos zu dem Sportwagen.

Hybrid-Power für die Studie



Über dem mächtigen Diffusor thront ein trapezförmiges Endrohr.

Autor: Katharina Berndt

ie Zeichen stehen gut für einen neuen GT86 ! Auf der Tokyo Motor Show (27. Oktober bis 5. November 2017) stellt Toyota die Studie GR HV Sports mit Targadach vor. Die Basis dürfte ein GT86 sein, das Design ein Ausblick auf die nächste Generation des Sportwagens geben. Das Showcar ist 4,40 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,28 Meter hoch. Die Optik inspirierte der Langstreckenrennwagen TS050 Hybrid von Toyotas Sportmarke Gazoo Racing. Besonders die markanten dreigeteilten Scheinwerfer der Studie verweisen auf den Rennwagen An Luftein- und auslässen haben die Designer beim GR HV Sports nicht gespart: ob in der Frontschürze, in der Motorhaube, hinter den Vorderrädern oder neben den s-förmigen Rücklichtern. Beeindruckend ist das trapezförmige Auspuffrohr in der Mitte der der Heckschürze über dem mächtigen Diffusor. Der Motor sitzt vorn, das Hybridsystem (ebenfalls aus dem Rennwagen TS050) treibt aber stilecht die Hinterräder an. Die Batterien sind in der in der Mitte der Studie, was den Schwerpunkt senkt und somit die Fahreigenschaften verbessern soll. Der rote Schaltknauf sieht zwar nach Schaltgetriebe aus, tatsächlich bringt im Toyota GR HV Sports aber ein Automatikgetriebe die Kraft auf die Straße. Mit einem Knopf unter der roten Abdeckung kann man in den manuellen Modus wechseln und per Hand schalten.