Toyota Land Cruiser V8 von Extrem: Test

Das ist die Höhe: Neues Fahrwerk und fette Reifen heben den Land Cruiser und satte 14 Zentimeter.

Durchgehende, hauptschalldämpferlose Auspuffrohre sind sonst ein Garant für aufdringlich-prolliges Gebrüll. Nicht so beim Land Cruiser, der selbst jetzt noch kultiviert rüberkommt und einfach nur schön und V8-typisch blubbert. Ich reise hier auf hohem Niveau – wortwörtlich, denn dieser Toyo liegt 140 mm höher als im Serienzustand. Davon entfallen 80 mm auf das Höherlegungsfahrwerk von OME, der Rest auf die hochflankigen Yokohama Geolandar-AT-Reifen in 325/60 R 20. Die sitzen auf Leichtmetallrädern von Delta 4x4, stehen leicht über und quietschen bei vollem Lenkeinschlag – die Reifen sind so breit, dass der Platz nicht einmal in derart großen Radhäusern reicht. Wer sich von den schwäbischen Buschtaxi-Importeuren ein ähnliches Auto zulassungsfähig aufbauen lassen will, muss sich mit 305er-Reifen bescheiden. Beim Fahren wundert man sich schon, weshalb dieses vertrauenerweckende Gefährt im November 2009 bei uns aus dem Toyota-Programm flog, nach nur zwei Jahren.