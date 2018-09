Toyota RAV4 (4. Generation): Gebrauchtwagen-Test

b der Typ schön ist? Wollen wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Fest steht: Nach drei erfolgreichen und ansehnlichen RAV4-Generationen schlug Toyota mit Nummer vier des einstigen Kult-SUV beim Design einen neuen Weg ein. Es sollte eine Sackgasse sein. Der erste RAV4 war ein Hit. 24 Jahre ist es her, dass Komiker Wigald Boning ihn farbenfroh in Fernsehspots bewarb, ganz zu Beginn der bis heute anwachsenden SUV-Welle. Derentwickelte sich jedoch gegenläufig. Jede Generation wurde unscheinbarer und unwichtiger. Die 2013 vorgestellte vierte Auflage fristet im Schatten von Tiguan Qashqai und Co. längst ein Nischendasein.

Die zwei Seiten der Qualität: Die Materialien im Cockpit wirken billig und grob, dafür ist auch nach 200.000 Kilometern kaum Abnutzung da.

Technische Daten: Toyota RAV4 2.2 D-4D Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2231 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Drehmoment 340 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 190 km/h 0–100 km/h 9,6 s Tank/Kraftstoff 60 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Allrad Länge/Breite/Höhe 4570/1845/1660 mm Kofferraumvolumen 547-1746 l Leergewicht/Zuladung 1605/615 kg

Tatsächlich fällt die Sitzprobe in unserem Testwagen durchwachsen aus. Langer Schaltmast, einfache Kippschalter im Armaturenbrett, ein brummiger Diesel und ein Schlüssel mit Fernbedienung, der so auch zu einemvon 1995 passen würde. Ein Eindruck, der sich beim Fahren eher verstärkt. Der 150-PS-Diesel, eine der Top-Motorisierungen, hat gut zu tun, um die 1605 Kilo schwere Fuhre in Schwung zu halten, und teilt seinen Unmut vernehmlich brummend mit. Auch mit dem staksig-harten Fahrwerk will sich keine Wohlfühlatmosphäre einstellen. Vor allem nicht, wenn man sich die Nase reibt, weil man mal wieder gegen den unteren Teil der blöd zu öffnenden Heckklappe gestoßen ist. Verblüffend: Noch vor ein paar Jahren wolltezum größten Autohersteller überhaupt aufsteigen. Und dann vernachlässigen sie ihr einstiges Erfolgsmodell in einer absoluten Trendklasse so nachhaltig? Jein. Neben dem eigenwilligen Design, dem gestrigen Fahrgefühl und den miesen Verkaufszahlen hat derauch noch eine andere Seite.