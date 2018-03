Toyota RAV4 III: Gebrauchtwagen-Test — 02.03.2018 Da macht man wenig falsch Ein typisch zuverlässiger Toyota? Das gilt auch für die dritte Generation des RAV4 – aber mit einer Ausnahme in dessen Modellpalette.

Der 2.2 D-CAT mit 177 PS vermiest die Zuverlässigkeitsbilanz

Die RAV4 III-Kunden griffen gerne bei den Dieseln zu, deshalb ist der Gebrauchtwagenmarkt gut bestückt. Doch einige Kandidaten machen Probleme.

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 273 Euro Scheinwerfer 279 Euro Bremsscheiben vorn (ein Satz) 182 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 70 Euro Automatikgetriebe (AT) 3197 Euro Motor ohne Anbauteile (neu) 14 051 Euro Generator (AT) 323 Euro Anlasser (AT) 280 Euro Wasserpumpe (neu) 170 Euro Auspuff ohne Kat 509 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines RAV4 2.0 Benziner mit Automatikgetriebe, Baujahr 2010.

Das Abgasrückführungsventil sorgt für hohe Rechnungen



Bei knackiger Kälte bleiben die Diesel zuweilen stehen. Da hilft ein frischer Kraftstofffilter vor der Wintersaison.

Die Wiederkaufquoten sind niedrig



Gebrauchtwagenpreise: Toyota RAV4 4x4 III Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 2.0 2.0 Sol 2.0 Life 2.2 D-4D Türen / Zylinder 4 / 4 4 / 4 04. Apr 4 / 4 kW / PS 112 / 152 116 / 158 116 / 158 100 / 136 Verbrauch/100 km 10,0 l S 10,0 l S 10,0 l S 7,5 l D Höchstgeschwindig. 185 km/h 185 km/h 185 km/h 185 km/h Versich. (HP/VK/TK) 20 / 22 / 23 20 / 22 / 23 20 / 22 / 23 20 / 22 / 21 Neupreis 26.600 27.700 29.300 28.600 2013, 85.000 km* 16.500 2012, 100.000 km* 15.500 2011, 115.000 km* 14.800 2010, 130.000 km* 12.500 13.800 2009, 145.000 km* 9500 11.200 2008, 160.000 km* 8500 2007, 175.000 km* 7700 2006, 190.000 km* 7000 Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 2.2 D-4D Sol 2.2 D-4D 2.2 D-4D Sol / Life 2.2 D-CAT Sol 2.2 D-CAT Exclusive Türen / Zylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 kW / PS 100 / 136 110 / 150 110 / 150 130 / 177 130 / 177 Verbrauch/100 km 7,5 l D 7,5 l D 7,5 l D 8,5 l D 8,5 l D Höchstgeschwindig. 185 km/h 186 km/h 186 km/h 198 km/h 198 km/h Versich. (HP/VK/TK) 20 / 22 / 21 20 / 22 / 24 20 / 22 / 24 20 / 22 / 24 20 / 22 / 24 Neupreis 30.100 28.400 31.450 33.200 36.150 2013, 85.000 km* 14.300 15.600 18.000 2012, 100.000 km* 13.000 14.200 16.000 2011, 115.000 km* 11.500 12.500 14.200 2010, 130.000 km* 10.000 11.000 12.700 2009, 145.000 km* 9500 9000 9800 9500 11.400 2008, 160.000 km* 8400 8200 2007, 175.000 km* 7500 7300 2006, 190.000 km* 6200 6400 Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.); *für die Benziner gelten folgende Kilometerstände: 60.000, 72.000, 84.000, 96.000, 108.000, 120.000

Martin Braun Fazit Der RAV4 der 3. Generation ist der – relativ gesehen – problematischste RAV4, speziell als Diesel. Absolut gesehen ist die Ärgerquote aber immer noch recht gering, verglichen mit anderen Fahrzeugtypen. Skeptiker nehmen dennoch einen Benziner-RAV4.



hat den Dieselmotor bereits aufgegeben. Diesel gibt es als Neuwagen nur noch in großen Geländewagen wie Land Cruiser und Hilux oder in ein paar Notversionen der kleineren Toyota-Modelle, für die die Japaner einen älteren BMW-Zweiliter Turbodiesel einkaufen. Seit Einführung der EU6-Norm scheint Toyota die Lust am Selbstzünder verloren zu haben. Kein Wunder: Für einen weltweit aktiven Hersteller wie Toyota sind kleine Dieselmotoren in relativ kompakten Autos eher unwichtig, weil so etwas praktisch nur in Europa verkauft wird. Der Rest der Welt fuhr und fährt mit Benzinmotoren.Der erste RAV4 von(1994 bis 2000) kam noch komplett ohne Dieselversion aus. Erst die zweite RAV4-Generation (2000 bis 2006) erhielt für Europa auch einen Dieselmotor, gut erkennbar an einer zusätzlichen Lufthutze auf der Motorhaube. Bei der dritten RAV4-Generation, um die es in dieser Gebraucht-Kaufberatung geht, war der Diesel bereits voll etabliert. Und die Toyota-Kunden griffen begeistert zu, weshalb es heute viele RAV4-Diesel dieser Baujahre auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt gibt. Und genau hier liegt das Problem: Denn gerade der Dieselmotor macht sich in der Zuverlässigkeitsbilanz des RAV4 III negativ bemerkbar – jedenfalls eine bestimmte Version. Denn während der 2.2 D-4D genannte RAV4-Diesel mit 136 PS (2006 bis 2009) oder 150 PS (2009 bis 2013) vergleichsweise problemarm ist, ärgert die Version 2.2 D-CAT mit 177 PS häufiger ihre Besitzer. Immerhin sieben Prozent der Eigner dieses RAV4-Typs melden Probleme. Selten, aber krass sind überhöhter Ölverbrauch von mehr als 1,5 Liter/1000 km oder frühzeitiger Wasserpumpendefekt, was den Motor kurzfristig überhitzen lässt und in Folge die Zylinderkopfdichtung zerstört oder gar den kompletten Motor ruiniert.übernahm hier aber offenbar weit über die eigentliche Garantiezeit von drei Jahren hinaus die Kosten. Dieses Problem scheint heute ausgemerzt zu sein, denn Besitzer von späteren D-CAT-RAV4 melden kaum mehr Schäden.Anders sieht es freilich beim Problem Nummer 2 aus: verrußendes Abgasrückführungsventil und verstopfte Dieselrußfilter. Vorzugsweise tritt dies im Anhängerbetrieb oder bei besonders zurückhaltender Fahrweise auf. Die Motorsteuerung ordnet dann im Notlaufprogramm drastischen Leistungsverlust an. Die Werkstätten reinigen das Abgasrückführungsventil oder tauschen es aus, was einigen Lesern Rechnungen von über 800 Euro beschert hat. Diese Problemzone betrifft auch den schwächeren D-4D, also die Version ohne den Stickoxid-Kat des D-CAT, aber weit weniger häufig. Ein weiteres Dieselproblem: Im Winter bleiben die Dieselversionen bei richtigem Frost trotz Winterkraftstoff zuweilen stehen. Da hilft ein frischer Kraftstofffilter vor der Wintersaison, um das Phänomen zu lindern. Bei der jährlichen Inspektion wird das Teil jedoch nicht zwingend ausgetauscht. Und was kann man zu den Benzinern sagen? Nichts, denn die laufen einfach, abgesehen von überlasteten Kupplungen im Anhänger- oder Geländebetrieb. Die eher knapp dimensionierte Kupplung betrifft aber auch die Diesel mit Schaltgetriebe. Einige Besitzer monieren Knackgeräusche beim Bewegen des Lenkrads. Abhilfe bringt hier letztlich nur ein neues Kreuzgelenk in der Lenkung.Traditionell beisind die Besitzer überdurchschnittlich zufrieden mit den Vertragswerkstätten. Satte 88 Prozent haben nichts auszusetzen. Das gilt offenbar auch für die dortigen Preise. Als Preis für eine große Inspektion werden im Durchschnitt 550 Euro angegeben. Trotzdem erreicht dernur erschreckend schwache Wiederkaufquoten. Klar, die Dieselfahrer mit höheren Jahreskilometerleistungen wenden sich zunehmend vonab, weildas Dieselangebot immer weiter ausdünnt. Trotzdem ist eine Wiederkaufquote von nur 28 Prozent ein Alarmsignal für die japanische Marke. Die Wechselwilligen steigen zu fast gleichen Anteilen um auf VW, Seat , Skoda, Hyundai und Kia