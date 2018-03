Ausfüllen, volltanken, auf Hochglanz polieren und los! So einfach ist die Bewerbung zu den Track & Safety Days: Die Kampagnen-Website unter www.TSD2018.de ansteuern, einen von zwölf Tourterminen auswählen und Bewerbung abschicken. Wer danach seine persönliche Bestätigung erhält und die Teilnahmegebühr begleicht, ist dabei. Und wer nicht alleine teilnehmen möchte, kann sich insgesamt vier Mitstreiter suchen und eine Teambewerbung abschicken. Nicht vergessen: Als Team anschließend noch einen Kreativbeitrag per E-Mail an info@track-safety-days.de einreichen. Ob Gruppenselfie, Handyvideo oder Collage – alles ist erlaubt, was den Spaß am Tuning rüberbringt. Sei dabei!