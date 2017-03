Trackday Motorsport Arena Oschersleben — 17.03.2017 Trackday und Rennlizenz mit AUTO BILD Sich einen Tag lang auf der Rennstrecke austoben: Erleben Sie mit AUTO BILD den Trackday und Rennlizenzlehrgang in Oschersleben – purer Fahrspaß garantiert!

2017 bietet

Ihnen die Motorsport Arena Oschersleben in Zusammenarbeit mit AUTO BILD exklusiv die Möglichkeit, besondere Fahrmomente zu erleben – ein Leckerbissen mit Benzin im Blut. Beim AUTO BILD Trackday werden Sie bei Bedarf von rennerfahrenen Instruktoren betreut, die mit Ihnen in Gruppen über die Rennstrecke fahren. Die erfahrenen Motorsportprofis vermitteln Ihnen die sichere Fahrzeugbeherrschung und geben Ihnen anschließend die Möglichkeit des Freien Fahrens auf der DTM-Rennstrecke. Gestartet wird in drei Fahrzeugklassen: Sportliche Oldtimer, Sportliche Serienfahrzeuge und Supersportler.



DMSB-Qualifikations-Lizenzlehrgang A

Nach einer theoretischen Unterrichtung (Auszüge aus dem Internationalen Sportgesetz etc.) fahren die Teilnehmer unter genauer Anweisung rennerfahrener Instruktoren auf der Rennstrecke. Das Finden und Fahren auf der Ideal-Linie ist elementarer Bestandteil des Kurses und Grundvoraussetzung für die Qualifikation zur DMSB-Fahrerlizenz Stufe National A

– der Einsteigerlizenz für den Motorsportbereich.

Es gibt jeweils zwei Termine für den Trackday und den Rennlizenzkurs. Mit jeweils 160 Teilnehmern pro Trackday und nur zehn Teilnehmern pro Lizenzlehrgang sind die Plätze streng limitiert. Haben Sie Interesse? Dann sollten Sie sich am besten jetzt schon anmelden!



Termine 2017

Trackdays



Nachfolgend finden Sie alle Infos und Anmeldeunterlagen für den jeweiligen Trackday zum Download Die beiden Trackdays finden am 27. Juli 2017 sowie am 28. September 2017 in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: +49 (0)3949 – 920-517 oder unter events@motorsportarena.com Trackday 27.07.17 Alle Infos und Anmeldeunterlagen Trackday 28.09.17 Alle Infos und Anmeldeunterlagen