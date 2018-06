Ein 911 fürs Gelände – mit dem 911 Safari könnte man auf Kies und Schotter driften.

Ein bisschen Träumen wird doch erlaubt sein. Wie wäre es zum Beispiel mit einem BMW M5 Touring? Den hat BMW so seit 2010 nicht mehr im Portfolio. Dabei baut AMG doch auch den E 63 in der Kombi-Version. Und so ein geländetauglicher Porsche 911 zum Driften auf Schotterwegen? Ganz dem berühmten Safari-Porsche nachempfunden. Oder ein Fiesta mit Allrad und RS-Power – er wäre der böseste Hot Hatch aller Zeiten!