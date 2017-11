TraviPay: Der Mobilitätsassistent — 28.11.2017 Handyparken mit TraviPay Kleingeld zählen und Parkschein ziehen am Automaten gehören der Vergangenheit an: Mit TraviPay können Sie Parkgebühren einfach und bequem per Handy und Smartphone bezahlen.

Parken kann Spaß machen! TraviPay bietet eine registrierungsfreie Lösung via Handy oder Smartphone –

Bargeld und Umwege zum Automaten werden überflüssig.

Bezahlen Sie Ihre Parktickets einfach, schnell und komfortabel mit dem Handy. Möglich ist die Nutzung von Deutschlands beliebtester Parking-App bereits an über 130 Standorten deutschlandweit sowie in allen Partnerparkhäusern in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Und TraviPay wächst weiter: Ab 2018 können alle TraviPay Kunden den Service auch in Spanien nutzen.

Parken mit TraviPay: So funktioniert's

Mit der kostenlosen Smartphone-App TraviPay (für iOS und Android) wird die Parkplatz-Nutzung besonders einfach.

oder unter App-Store oder unter GooglePlay heruntergeladen werden kann (iOS und Android). TraviPay empfiehlt eine Registrierung im Kundenportal und die Bezahlung der Parktickets über Kreditkarte oder Bankeinzug. Nach der Anlage eines Nutzerprofils können registrierte Kunden neben vielen weiteren Vorteilen z.B. schnell und einfach eine Quittung für Ihre Parkvorgänge herunterladen und die digitalen Tickets komfortabel verwalten. Noch mehr Komfort beim Parken erhalten Sie mit Ihrem persönlichen Upgrade zu TraviPay Premium. Mehr Informationen unter: travipay.com/premium

Ihre Vorteile im Überblick

• Entspannt parken: Bargeldlos bezahlen, ohne Suche nach Kleingeld oder Umwege zum Bezahlautomaten

• Nie wieder Strafzettel: TraviPay erinnert an das Ende der Parkzeit

• Flexibel sein: Einfach unterwegs Parkzeit verlängern

• TraviPay hilft bei der Parkplatzsuche und zeigt die nächstgelegene TraviPay-Parkmöglichkeit an

• Zurück-zum-Auto-Funktion: Standort des Autos speichern und zurücknavigieren lassen

Bezahlung über die Mobilfunkrechnung, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift



Die Bezahlung ist bequem über die Mobilfunkrechnung, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift möglich. oder direkt in der App stehen zusätzlich die Zahlungsmethoden Kreditkarte oder Bankeinzug zur Verfügung. www.travipay.com oder direkt in der App stehen zusätzlich die Zahlungsmethoden Kreditkarte oder Bankeinzug zur Verfügung.

Ihre Vorteile als Premiumkunde



Zusätzlich können Sie sich für nur 2,49 Euro monatlich direkt in der App als TraviPay-Premium-Kunde anmelden und bekommen, neben den oben genannten kostenlosen Vorteilen, monatlich eine Gesamtrechnung über alle getätigten Parkvorgänge zugesandt. Darüber hinaus haben Premium-Kunden Zugriff auf die Start-Stopp-Funktion der App. Damit können Parkvorgänge in ausgewählten Städten selbstständig gestartet und gestoppt werden.

Weitere Vorteile erhalten Premium-Kunden ab Frühjahr 2018. Die neue Premium-Karte ermöglicht bargeldlose Zahlung und kontaktloses Ein- und Ausfahren in allen Partnerparkhäusern. Infos dazu unter travipay.com/premium

TraviPay Business: Die Lösung für geschäftliche Parkvorgänge

Parken in der Business Class! Speziell für Unternehmen mit Außendienstmitarbeitern oder Fuhrparks

stellt TraviPay-Business eine Lösung bereit, die das Thema Parken digitalisiert und dadurch erheblich vereinfacht.