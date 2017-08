Truma LevelControl — 01.08.2017 Ermitteln Sie Ihren Gasvorrat per App Wieviel Gas ist in meiner Flasche? Wie lange reicht es noch? Truma hat die Antwort auf die Frage aller Camperfragen: Der LevelControl ermittelt Ihren Gasfüllstand exakt und komfortabel per App.

• Gasvorrat in kg und Prozent: Das handliche Gerät misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in Ihrer Flasche befindet und überträgt die Daten per Bluetooth an die Truma iNet Box. Diese sendet die Informationen aufs Tablet oder Smartphone. Die App zeigt nicht nur Ihren Gasvorrat detailliert in Prozent und in Kilogramm an, sie informiert auch darüber, wie lange das Gas noch ausreicht.

• Kommunikation per Bluetooth und SMS: Das Ganze geschieht in Ihrem Fahrzeug oder in der Nähe per Bluetooth; via SMS von unterwegs. Sie fragen Ihren Gasfüllstand und die Restlaufzeit somit bequem von der Sitzgruppe, im Vorzelt, auf der Wandertour oder beim Skifahren ab – und das von bis zu vier Smartphones oder Tablets gleichzeitig.

• SMS-Alarm: Es ist sogar möglich, einen SMS-Alarm einzustellen: Sie erhalten dann automatisch eine Info per SMS, wenn sich nur noch wenig Gas in der Flasche befindet.





• Gasflaschen-Datenbank: Der Truma LevelControl funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen. Sie können aus der Datenbank in der Truma App Ihr Land und Ihren Flaschentyp aus 26 Modellen auswählen und individuell benennen. Ist eine Flasche nicht in der Datenbank enthalten, ist es möglich, eine eigene Variante zu definieren. Der Sensor konfiguriert sich im Anschluss automatisch auf die ausgewählte Flasche. Die Datenbank ist so aufgebaut, dass sie in Zukunft einfach angepasst und erweitert werden kann. Wer zwei Flaschen an Bord hat und seinen Gasvorrat ganz genau im Blick behalten will, kann zwei LevelControl parallel verwenden. In diesem Fall zeigt die App den Füllstand der beiden Flaschen separat an.

• Plug & Play: Der Truma LevelControl ist sofort einsatzbereit: Er wird mit den integrierten Magneten mittig unter dem Flaschenboden angebracht – fertig. Keine Kabel, kein Anschließen, keine Montage. Das Gerät muss lediglich mit der iNet Box im Fahrzeug gekoppelt werden. Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen bietet Truma optional ein Spannblech.

• Sicher und zuverlässig: Der LevelControl ist batteriebetrieben und erfüllt schon heute die neuesten Explosionsschutz-Vorgaben entsprechend der zukünftigen Anforderungen der DIN EN 1949 und kann damit bedenkenlos im Gaskasten verwendet werden. Ein SMS-Alarm informiert darüber, wenn die AAA-Batterien gewechselt werden müssen. Sie halten zirka ein Jahr.



Der LevelControl erweitert das Truma iNet System um eine nützliche neue Funktion, das das Campen leichter und komfortabler macht. Er ist ab August 2017 zum Preis von 149 Euro im Fachhandel erhältlich. Die Truma App können Sie im Google Play Store (Android) und im Apple iTunes Store (iOS) kostenlos herunterladen.

Hier informieren Erfahren Sie mehr zum Truma iNet System