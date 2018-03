Trumps Strafzölle: Auswirkungen für Autofahrer — 09.03.2018 Was Trumps Strafzölle bedeuten Erst der Rüffel für deutsche Autobauer und jetzt die Stahl-Strafzölle von US-Präsident Trump. Was bedeutet der Handelskrieg der USA für Autofahrer? AUTO BILD erklärt’s!

Was ist der Anlass für den Streit?

US-Präsident Trump drohte der deutschen Autoindustrie schon vor Amtsantritt mit Strafzöllen.

Worum geht es wirklich?

Was nützen Strafzölle?



Es gibt kaum Chevrolets wie diesen Traverse in Deutschland: Das stört US-Präsident Donald Trump.

Wie geht es weiter?

Werden wir die Auswirkungen spüren, und wann?



Werden Harley-Davidsons und Teslas jetzt teurer?

Welche Rolle spielt Elon Musk?

Do you think the US & China should have equal & fair rules for cars? Meaning, same import duties, ownership constraints & other factors. — Elon Musk (@elonmusk) 8. März 2018

ie scharfen Töne von US-Präsident Donald Trump in Sachen Stahl-Strafzöllen beunruhigen viele Deutsche, denn derzwischen den USA und Europa dürfte sich auch hierzulande auswirken. Schließlich besteht ein enges Handelsgeflecht zwischen Deutschland und den USA. Deutschland exportiert Waren im Wert von Milliarden in die USA, importiert aber auch einiges. Was steht nun auf dem Spiel, was kommt auf uns zu? AUTO BILD klärt auf.Trump bemängelt den Handel zwischen Europa und den USA als unfair:Tatsächlich werden Autos aus den USA in der EU mit zehn Prozent Importzoll belegt, während die USA auf eingeführte Autos aus Europa nur 2,5 Prozent draufschlagen. Deutschland kassiert auf Kosten der USA, kritisiert Trump.Dem US-Präsidenten ist es ein Dorn im Auge, dassals Exportweltmeister gut am internationalen Handel verdient,Tatsächlich reißt Deutschland das mit der NATO vereinbarte Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben seit Jahren. Das wird begründet mit einem weiter gefassten Sicherheitsbegriff: Die Bundesregierung argumentiert, dass auch Entwicklungshilfe die Sicherheit hierzulande erhöht, das Geld zählt aber nicht zum Verteidigungshaushalt.Sie machen importierte Waren teuer, denn sie werden auf die regulären Einfuhrzöllen aufgeschlagen. Damit wollen die USA die Einfuhr-Menge verringern, um mehr von der heimischen Ware zu verkaufen.Doch die Wirkung solcher Strafzölle hält meist nicht lange an und schlägt dann ins Gegenteil um. Als US-Präsident George W. Bush 2002 ähnliche Schutzzölle auf Stahl verhängte, konterte die EU mit Gegenzöllen. Die Folge: In den USA gingen Zehntausende Jobs in der Stahlindustrie verloren, nach zwei Jahren hoben die USA die Zölle wieder auf.Die Strafzölle sind gesetzt, der Handelskonflikt kommt, auch wenn der Sinn der Aktion selbst in den USA angezweifelt wird. Aber der transatlantische Zoff der Worte dürfte erst mal weitergehen. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sprach im Bayerischen Rundfunk von Trump als "Raufbold, der Vergnügen daran (dem Streit, d. Red.) hat". Das Münchener Ifo-Institut fordert die EU dazu auf, auf die US-Abgaben entschieden mit den Vergeltungszöllen zu reagieren, die durch die Regeln der Welthandelsorganisation erlaubt seien.Erst mal kaum, dann aber umso heftiger. Nur drei Prozent der US-Stahlimporte stammen aus Deutschland. Auch hat die EU nun 90 Tage Zeit für eine Reaktion. Sorge bereitet den Wirtschaftsverbänden aber der raue Ton, der dem internationalen Handel schadet und eine Kette von Strafen und Gegenreaktionen nach sich ziehen dürfte. Das beeinträchtigt das günstige Wirtschaftsklima und könnte den Aufschwung abschnüren.. Der wichtige Verband der Maschinenbauer VDMA sieht als Ergebnis nur Verlierer.In Europa werden die legendären Motorräder mit Sicherheit teurer, wenn die Importeure die von der EU angekündigten Strafzölle auf den Kaufpreis aufschlagen. Denn die EU hat höhere Importsteuern bereits angekündigt. Ob Teslas-E-Autos auf dem alten Kontinent teurer werden, ist schwer zu sagen. Nutzt Musk hochfesten, strafbesteuerten Stahl aus dem Import? Verhängt die EU im Gegenzug Strafzölle auf US-Produkte? Und wie jongliert Tesla-Chef Elon Musk mit den Preisen für seine Autos? Alles offene Fragen.! Aber er nimmt eher China als die EU aufs Korn, denn dort will er eine Tesla-Fabrik bauen und stößt dabei auf Widerstand. Im Verhältnis zu China fallen die Importzölle noch gravierender aus als mit den USA: China schlägt auf importierte Autos 25 Prozent Einfuhrzoll auf, die USA auf Autos aus China nur 2,5 Prozent. Aber tatsächlich geht es wohl eher um den freien Zugang zum chinesischen Markt. Interessant ist, dass Musk, der Trump zuletzt kritisiert hat, ihn auf einmal unterstützt.