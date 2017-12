TÜV-Plakette — 08.12.2017 Die Plakette richtig lesen Grün läuft 2018 aus – sechs Farben gibt es für die TÜV-Plakette nach bestandener Haupt- und Abgasuntersuchung. Wie man die Aufkleber liest, und was sie bedeuten.

Die grüne TÜV-Plakette läuft im Jahr 2018 ab.

er sein Auto noch mit grüner TÜV-Plakette auf dem Kennzeichen fährt, muss sich im kommenden Jahr 2018 auf den Weg zur Hauptuntersuchung (HU) machen. Allein die Farbe der Plakette entlarvt in kürzester Zeit, wer es mit der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs nicht so genau nimmt. Denn jedes Jahr bekommt die TÜV-Plakette eine neue Farbe. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Töne – Blau, Gelb, Braun, Rosa, Grün und Orange – die alle sechs Jahre in dieser Reihenfolge wiederholt werden. Wer mit einem orangenen oder gar blauen Aufkleber unterwegs ist, hat hingegen noch Zeit und muss seinen Wagen im Laufe des Jahres 2019 bzw. 2020 den Prüfern vorführen. In der Regel ist die HU bei Pkw alle zwei Jahre erforderlich, doch bei einem Neuwagen sind nach der Erstzulassung sogar drei Jahre Zeit, bis die erste Hauptuntersuchung ansteht. Neben der Farbe der TÜV-Plakette zeigt auch die Jahreszahl in der Mitte den Zeitraum für die nächste Überprüfung an. Die Position der Plakette verrät das Datum für den anstehenden Termin: Wenn die Plakette auf dem Kfz-Kennzeichen angebracht wird, ist sie so positioniert, dass der Monat für die nächste anstehende HU oben ist. Durch eine Markierung in Form von schwarzen Balken im Bereich der Monate 1/12/11 ist beim ersten Blick auf die Plakette ersichtlich, ob der TÜV überfällig ist. Das erleichtert den Ordnungshütern, säumige Fahrzeughalter schon von Weitem aufzuspüren.Liegen die schwarzen Balken der TÜV-Plakette auf der rechten Seite, weiß jeder Polizist: Das Auto muss in der ersten Jahreshälfte zur Prüfung. Linke Seite bedeutet zweite Jahreshälfte. Unten heißt Sommerprüfung, oben logischerweise Winterprüfung. Wann die TÜV-Plakette erneuert werden muss, hängt von der Art des Fahrzeugs ab. So müssen Motorräder zum Beispiel alle zwei Jahre der Prüforganisation vorgeführt werden, Taxen und Mietfahrzeuge sogar jedes Jahr. Die erste technische Überprüfung wurde schon im Jahr 1951 eingeführt, doch erst seit 1960 übernehmen der TÜV und seine Konkurrenten namens DEKRA GTÜ und KÜS diese Aufgabe im staatlichen Auftrag. Die Abgasuntersuchung (AU) kam 1985 hinzu und hieß damals noch Abgas-Sonder-Untersuchung (ASU). Nach bestandener Untersuchung klebt der Prüfer die Plaketten aufs Nummerschild. Übrigens: Den Intervall-Unterschied zwischen der HU nach Erstzulassung und den Folgeuntersuchungen gibt es nur bei Pkw. Bei allen anderen Fahrzeugen wird an dieser Stelle kein Unterschied gemacht.