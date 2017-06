Tuning in den Arabischen Emiraten — 28.06.2017 Scheich baut Mustang-Monster Tuning ist Geschmacksache: Das beweist dieser Mustang-Truck-Zwitter mit 30er-Jahre-Exterieur aus den Arabischen Emiraten. Mit Video!

D

Auffallen um jeden Preis

Dieser Camaro-Eigner hat sich kurzerhand sein eigenes Sondermodell geschaffen.

ie Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wahrer Fundus für eigenwillige Tuning-Projekte. Ein chromgolden folierter Range Rover etwa, ein pinkfarbener Ferrari FF , eine G-Klasse im Feuerwehr-Look oder eine über und über mit Flaggenminiaturen beklebte Corvette beweisen, dass es hier auch mal sehr individuell zugehen kann. Ein nicht weniger auffälliges Vehikel kommt ebenfalls direkt aus den Arabischen Emiraten: Ein Ford Mustang wurde zu einem Zwitter aus Sportwagen und 30er-Jahre-Luxuskutsche umgebaut!Unter der Karosserie des getunten Mustang sitzen das Chassis und der 6,4-Liter-V8 vom einem Dodge Ram . Sein Schöpfer bezeichnet ihn als "größten Mustang der Welt" – schätzungsweise 5,70 Meter lang und 2,30 Meter breit. Dazu kommen zwei Ersatzräder an den Seiten. In seiner Heimat wird der Wagen wohl der Renner, denn Einzigartigkeit unter den vielen Supersportlern ist für Einheimische eine gelungene Abwechslung.Besonders krass: Ein gelber Camaro in der "Guyver-Edition". Das selbst entworfene Sondermodell basiert entweder auf einer japanischen Manga-Serie aus den 90ern, oder es zitiert den Namen des Serienhelden aus den 80ern falsch. Wie dem auch sei, es wirft doch allerlei Fragen auf. Genauso wie die weiteren Auto-Kreationen und eigenwilligen Begegnungen, die die Carspotter in Teil eins und Teil zwei ihres Dubai-Abenteuers festgehalten haben: