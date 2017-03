Tuning-Übersicht: Italienische Sportwagen — 28.03.2017 Tuning à la Italia Egal ob Ferrari, Lamborghini oder Maserati: Tuner kennen keine Gnade. AUTO BILD zeigt getunte italienische Sportwagen!

W

Tuning: Italienische Sportwagen zur Galerie

Autor: Jan Götze

er an Sportwagen denkt, der denkt zwangsläufig auch an die italienischen Traditionsmarken Ferrari Lamborghini und Maserati . Für viele Fans ist klar: In puncto Design , Leistung und Sound macht den Italienern so schnell keiner was vor. Einige Tuner sehen das allerdings anders. Sie greifen tief in die Spoilerkiste.