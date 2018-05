W

enn sich in Friedrichshafen die Messehallen zur Tuning World Bodensee öffnen, der größten Tuningmesse in Europa, dann ist AUTO BILD natürlich vor Ort. Und das nicht nur als Aussteller der Sonderschau " Audi Tuning mit bis zu 750 PS" in Halle B2. Fans finden dort den SKN Audi RS6 mit 744 PS und auch den brandneuen Abt RS5-R mit 530 PS.