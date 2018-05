Die Top 3 der Miss Tuning-Wahl 2018: Sarah, Laura und Diana Josy (von li. nach re.).

Jetzt Wildcard sichern! Deutschlands beste Autofahrer 2018

Insgesamt hatten sich mehr als 340 Kandidatinnen zur Wahl der Miss Tuning 2018 gestellt, die Entscheidung fiel am 13. Mai 2018 auf der Messe Friedrichshafen am Bodensee. Beim großen Showdown überzeugte Laura Fietzek die Jury in verschiedenen Disziplinen. So präsentierte sie sich sexy im heißen Strandoutfit, gewann Jury und Publikum aber auch durch Wortwitz und Schlagfertigkeit für sich. Als ihr Triumph feststand, war die Siegerin überwältigt: "Das war eine Explosion der Gefühle. Nachdem der zweite Platz verkündet wurde, hatte ich nicht mehr damit gerechnet, zu gewinnen."