Die innerstädtischen Pkw-Emissionen im grafischen Vergleich.

as Fahrverbots-Urteil von Frankfurt könnte dem Young- und Oldtimermarkt schaden. Das befürchtet der Branchenverband DEUVET. Sollte das Urteil, das auch Verbote für Euro­-1­- und Euro­-2­-Benziner vorsieht, "ein Präzedenzfall für weitere deutsche Städte werden", dann wirke sich das auf den Markt aus, glaubt Vizepräsident Eckhart Bartels: "Die Gefahr besteht, dass mehr schützenswerte Fahrzeuge vor Erreichen des Oldtimer-Status verschrottet werden."Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verlangt, dass in Frankfurt ab Februar 2019 Fahrverbote auch für ältere Benziner gelten. Betroffen sind bundesweit rund fünf Millionen Fahrzeuge. Hintergrund: Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass der Stickoxid-­Ausstoß (NOX) ähnlich hoch ist wie beim Diesel (siehe Grafik). Auch das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Grundsatzurteil im Februar 2018 Benziner-­Fahrverbote als Option genannt.