Unfälle und Katastrophen mit Supersportlern — 10.10.2017 Hurrikan Harvey schrottet Traumwagen Hurrikan Harvey hat bis zu einer Million Autos zerstört, darunter eine Flotte traumhafter Luxusautos. Diese Autos haben mächtig gelitten!

is zu einer Million Autos sind der jüngsten Hurrikan-Saison zum Opfer gefallen, allein in der Region Houston soll Hurrikan Harvey eine halbe Million Wagen zerstört haben. Darunter US-typisch natürlich viele Pick-ups SUVs und japanische Mittelklasse-Limousinen, aber auch traumhafte Supercars vom Porsche 911 Turbo bis zum Mercedes SLS AMG . Auch seltene Oldtimer sind auf einem Video zu sehen, die der Facebook-Nutzer Fredo Sanchez auf einem Parkplatz beschädigter Fahrzeuge gefilmt hat. Die Autos stehen am Royal Purple Raceway außerhalb von Houston. Ein Film, der jeden Autofan zu Tränen rühren dürfte.Ein zu beherzter Tritt aufs Gas, ein zu lascher Umgang mit dem Bremspedal – PS-starke Supersportler wollen beherrscht werden, doch nicht jeder Fahrer ist dazu in der Lage. Viele Youtube-Videos zeigen gecrashte Supersportler, Rennwagen oder Tuning-Sünden – und beispiellose Unfähigkeit, Übermut oder einfach Pech!