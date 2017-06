Unwetterschäden: Wann zahlt die Kfz-Versicherung? — 30.06.2017 Achtung, Unwetter! Jahrhundertregen in Berlin: Wie verhalten sich Autofahrer richtig bei Unwetter und Sturm – und wer zahlt bei Schäden? AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer zahlt bei Überschwemmungen?

Einen Schaden am Auto durch Überschwemmungen übernimmt eine Teilkasko. Aber nur wenn das Wasser dort auftritt, wo dies normalerweise nicht der Fall ist. Dann zahlt die Versicherung in der Regel den reinen Fahrzeugschaden abzüglich einer Selbstbeteiligung.



Unwetter voraus! Welche Vorsichtsmaßnahmen kann man treffen?

Autofahrer müssen sich auf unvorhergesehene Hindernisse wie umherfliegende Gegenstände oder Äste einstellen. Auf Brücken und bei Tunnelausfahrten besteht Glättegefahr. Sollte das Fahrzeug von einer Sturmböe erfasst werden, gilt es, Ruhe zu bewahren. Heftige Bewegungen am Lenkrad machen das Auto nur noch instabiler. Schalten Sie auf der Fahrt das Licht ein, vergrößern Sie den Sicherheitsabstand zum Vordermann und reduzieren Sie das Tempo! Überflutete Straßen sollten auf keinen Fall durchfahren werden. In jedem Fall sollten Sturmwarnungen über Radio und TV ernst genommen werden. Im Zweifel gilt: Besser gar nicht losfahren und das Auto wenn möglich in der Garage lassen.



Wann kann es zu Problemen bei der Schadenregulierung kommen?

Wer das Auto in einer hochwassergefährdeten Gegend abstellt, obwohl die Gefahr eines baldigen Hochwassers bekannt war, könnte am Ende leer ausgehen. Dann kann die Versicherung die Regulierung des Schadens ganz oder teilweise ablehnen. Problematisch wird es auch, wenn das Auto in eine überflutete Straße gelenkt wird und der Motor Wasser ansaugt (Wasserschlag). Geld gibt es nur dann, wenn die Gefahr nicht zu erkennen war.



Sind Schäden durch herabfallende Ziegel oder Äste gedeckt?

Ja, das übernimmt die Teilkasko. Voraussetzung dafür ist jedoch eine Windgeschwindigkeit von Stärke acht (über 63 km/h, Sturm). Die Police zahlt auch, wenn Sturm Gegenstände gegen das Auto schleudert.



Zahlt die Teilkasko bei einem Crash mit einem umgestürzten, zu spät erkannten Baum?

Nein, das ist ein Fall für die Vollkasko. Die Teilkasko zahlt jedoch, wenn ein Ast oder Baum auf das Auto fällt oder wenn ein Baum während der Fahrt direkt vor dem Wagen aufschlägt.



Was gilt, wenn Wind ein Auto von der Straße drückt?

Auch dann gilt für die Teilkasko die Windstärke acht (auch in Böen) als Bedingung. Verreißt der Fahrer dagegen das Lenkrad und verursacht so den Crash, zahlt nur die Vollkasko.



Sind Unfälle gedeckt, wenn der Fahrer durch einen Blitz erschreckt wird und die Beherrschung über das Auto verliert?

Ein dadurch verursachter Schaden ist kein Fall für die Teil-, sondern allein für die Vollkasko. Denn dabei liegt keine sogenannte Unmittelbarkeit der Naturgewalt vor. Bedeutet: Schuld am Unfall hat der Fahrer, die Naturgewalt hat dessen Fehlreaktion nur mit ausgelöst.



Wie sind Hagelschäden versichert?

Die Reparaturkosten übernimmt in der Regel die Teilkasko, oder sie zahlt den Schaden nach Gutachten. Da meistens viele Fahrzeuge betroffen sind, erstellen Versicherer Sammelgutachten. Vorteil: schnelle Abwicklung und Bezahlung. Unser Tipp in diesem Fall: Notieren Sie sich Ort, Zeitpunkt und Stärke des Hagelschauers, und melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Versicherung. Mehr zum Thema Hagelschäden Stichworte: Sturmschaden Teilkasko Vollkasko Diesen Beitrag empfehlen Zu Autobild.de Sie suchen weitere Artikel? Anzeige

and unter in Berlin: In der Hauptstadt ist nach Berechnungen der dortigen Wasserbetriebe am 29. und 30. Juni 2017 ein Jahrhundertregen niedergegangen. In 18 Stunden fielen in Spandau wie auch in Wilmersdorf 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Durchschnittlich für Berlin sind rund 580 Liter im Jahr! Regen in dieser Menge fällt statistisch gesehen nur alle 100 Jahre. Extreme Wetterlagen mit Platzregen und Sturmwarnungen gibt es immer wieder in Deutschland. Worauf sollten Autofahrer jetzt achten, und welche Schäden werden von der Kfz-Versicherung übernommen? Hier die wichtigsten Punkte.Geringe Sichtweiten und die Gefahr von Aquaplaning führen schnell zu Unfällen. Wer mit zu geringem Abstand oder profillosen Reifen unterwegs ist, riskiert seinen Versicherungsschutz.