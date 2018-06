Urlaub mit dem Auto: Urlaubscheck

H

urra, endlich Ferien! Damit die Autofahrt in den Urlaub nicht gleich in einer Panne endet, sollte vor der Reise mit dem Auto ein kleiner Urlaubscheck durchgeführt werden. Die Prüfung kann man selbst erledigen, sie dauert nur wenige Minuten, erspart aber bestenfalls stundenlanges Warten auf den Pannendienst am Straßenrand.