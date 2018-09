ie Anschaffung eines US-Cars ist oft mit einem aufwändigen Import verbunden. Außerdem stellt sich die Frage, wo man den Wagen in Deutschland in die Werkstatt gibt. Die AEC Europe GmbH, die sich auf Modelle von Fiat Chrysler spezialisiert hat, verspricht den problemlosen Kauf. Im Programm von AEC befinden sich aktuell

AUTO BILD fuhr bereits den neuen Ram 1500 als EU-Import.

AEC Europe GmbH hat 40 Niederlassungen in Deutschland und sorgt für ein einheitliches Branding sämtlicher Händler. AEC übernimmt die kompletteEin wichtiger Bestandteil bei Events und Veranstaltungen rund um die Pick-ups ist es, potenziellen Kunden zu erklären, wie das Leben mit einem Pick-up am besten funktioniert. Andrew Pilsworth, CEO AEC Europe: "Während hier fast jeder weiß, wie man mit Handschalter fährt, ist das in den USA nur den wenigsten bekannt. Umgekehrt verhält es sich mit Pick-ups: Da wissen schon die meisten US-Teenager, wie man die Pritsche richtig belädt oder einen Anhänger anbringt. Das muss in Deutschland erst gelernt werden, wir unterstützen dabei, auch mit Testfahrten."