Valentinstag: 20 automobile Glücklichmacher — 14.02.2017 20 Autos zum Verlieben Das muss Liebe sein: Die AUTO BILD-Redakteure kennen 20 Autos, die mit Sicherheit glücklich machen. Großes Valentins-Spezial!

Für AUTO BILD-Redakteur Bernd Wieland ist ein Abarth Scorpione 1300 S ein Traumauto.

Redakteur Andreas Borchmann liebt den Opel Kapitän P 2,6 aus der großen Opel-Ära.

Macht Geld glücklich? Sagen wir mal so: Geld macht frei, es beruhigt. Doch scheint für Besitzer von Lamborghini und Ferrari jeden Tag die Sonne? Nee! Sagen wir von AUTO BILD. Okay, wir haben alle kein Geld, auf jeden Fall nicht so viel, dass wir Lamborghini und Ferrari horten könnten.Den kleinen grünen Spaßmacher etwa hat sich kürzlich unser Chef gekauft, Abarth 1300 Scorpione, 670 Kilo, 75 PS. "Das ist mein persönlicher Glücklichmacher", sagt Bernd Wieland. Einsteigen ist schwierig; wenn du erst mal drinsitzt, könntest du schreien vor Glück.Oder der Mercedes der Baureihe W 123 . Gehört unserem Kollegen Lars Busemann, hat er mit 17 gekauft, also vor 23 Jahren. Und wenn er die drei Wörter "Eins-zwo-drei" sagt, dann leuchten seine Augen, als spräche er von seiner Herzdame. Unter den 20 großartigen Glücklichmachern von AUTO BILD sind viele alte Modelle. Solche, mit denen wir Sternstunden erlebt haben. Aber auch neue, mit denen wir so etwas gern vor uns hätten. Über Landstraßen fliegen im Elfer, unsere Liebste und den Hund einpacken und mit dem VW California erst dann anhalten, wenn die Sonne untergeht. Dann das Dach hochfahren, Bett ausklappen, Rotwein entkorken. Es braucht keine Lamborghini und Ferrari, um glücklich zu sein.