Verkehrsgerichtstag: Handy und Tablet am Steuer — 26.01.2017 Auch Tablets im Auto bald tabu? Smartphones in Autofahrerhand sind eine zunehmende Gefahr. Experten fordern höhere Strafen als 60 Euro und wollen das Verbot auf Tablets ausweiten.

Größte Gefahr durch Textnachrichten



Kay Nehm, Präsident des Verkehrsgerichtstages, fordert höhere Strafen für Handynutzung im Auto.

(dpa/cj) Weil sie wie Handys am Steuer gefährlich ablenken, sollten auch Geräte wie Tablets beim Autofahren tabu sein. Das hat Kay Nehm, Präsident des Verkehrsgerichtstages (VGT), zu Beginn des Expertentreffens 2017 in Goslar vorgeschlagen. Das Verbot sollte auf alle anderen mobilen Kommunikationsgeräte ausgedehnt werden, die zum Fahren nicht erforderlich sind. Nach Nehms Angaben nutzen 57 Prozent aller Autofahrer zumindest gelegentlich ein Smartphone am Steuer. Sie unterschätzten die Gefahren, sagte der frühere Generalbundesanwalt. Etwa jedes zehnte Opfer im Straßenverkehr stirbt bei Unfällen, die auf Ablenkung zurückgeführt werden.Nach Angaben der Unfallforschung der deutschen Versicherer (UDV) ist weniger das Telefonieren als vielmehr das Lesen und Schreiben von Textnachrichten gefährlich. Im Vorfeld des Expertentreffens hatte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat bereits härtere Strafen für die Nutzung von Handys und Smartphones im Auto gefordert. Wer während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniere oder Nachrichten tippe oder lese, solle deutlich mehr Bußgeld zahlen als die derzeit fälligen 60 Euro (plus einem Punkt in Flensburg). Auch Nehm schlug "härtere Maßnahmen" und ein "schärferes Durchgreifen der Polizei " vor.