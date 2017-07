Verkehrssünderkartei wird 60: Kuriose Blitzerfotos — 25.07.2017 Geblitzt mit einem PS Die Verkehrssünderkartei in Flensburg feiert 60. Geburtstag. Anlass genug, auf die lustigsten Blitzerbilder zu blicken – unter anderem mit einem Pferd!

Radarfalle erwischt Pferd: Kuriose Blitzerfotos Zur Galerie

er sich im Straßenverkehr falsch verhält, riskiert "Punkte in Flensburg". 10,1 Millionen Menschen sind im Verkehrszentralregister (VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erfasst, umgangssprachlich auch Verkehrssünderkartei genannt. Nun feiert die wohl unbeliebteste Behörde Deutschlands runden Geburtstag. Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung wurde mit einer Verordnung vor genau 60 Jahren geschaffen, am 25. Juli 1957. Allerdings ging das Register erst am 2. Januar 1958 in Betrieb. Die meisten Punkte (sie gibt es erst seit 1974) werden traditionell mit Geschwindigkeitsüberschreitungen gesammelt, ermittelt von Radarfallen oder auch "Blitzern". Unrühmliche Spitzenreiter sind ein 22-jähriger Berliner, der innerorts mit 240 km/h in einer 60er-Zone geblitzt wurde, sowie ein 21 Jahre alter Hamburger, der 291 statt der erlaubten 100 km/h fuhr.