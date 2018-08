Üblicherweise wäre der verheerende Unfall kein Thema, der auf dem Highway 401 in Toronto (Kanada) geschah. Denn bei diesen Bildern muss man eigentlich davon ausgehen, dass hier Menschen lebensgefährlich verletzt wurden. Doch auf wundersame Weise überlebten alle Beteiligten diesen Horror-Crash, bei dem zwei Autos komplett zerstört wurden. Sie kamen sogar mit nur leichten Blessuren davon! Das war passiert: Ein Truck war von seiner Fahrspur abgekommen und in die mittlere Leitplanke des sechspurigen Highways gekracht. Ein Abschleppwagen stand schon bereit. Doch plötzlich näherte sich ein weißes Auto und krachte ungebremst in den stehenden Pick-up ! Auf einem Dashcam-Video sieht man beide Fahrzeuge zerbersten, Metall und Reifen fliegen durch die Gegend.