Vier neue Elektro-Start-ups — 30.12.2016 Konkurrenz für Tesla Fisker, Lucid Motors, Faraday Future und Nio wollen Tesla die Hölle heiß machen. Zuerst kommen elektrische Luxuskarossen, dann sollen massenkompatible Modelle folgen. AUTO BILD zeit die E-Autos des Quartetts.

Lucid Motors will die die Limousine Air als Privatjet für die Straße verstanden wissen.

Ein Rundenrekord und ein großes Fragezeichen

Getarnt dreht das Elektro-SUV von Faraday Future in Kalifornien Testrunden.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Elektroautos

Hauke Schrieber Fazit Respekt und Skepsis. Wenn irgendetwas angebracht ist bei Auto-Start-ups, dann das. Zu viele Firmen habe ich kommen und schnell wieder verschwinden sehen (Mia, Mindset, Coda …). Klar: Fisker besitzt Erfahrung, NextEV das Geld, alle haben einen Plan. Wenn nur einer dieser vier Neuen es schafft, den Markt auch nur ansatzweise so zu erobern, wie es Tesla gelang, wäre das schon ein Erfolg. Ich bewundere den Unternehmergeist des Quartetts und drücke den Beteiligten die Daumen.



Erst einen luxuriösen Technologieträger herausbringen, ein Statement abgeben, wahrgenommen werden. Dann daraus ein massentaugliches Volumenmodell entwickeln. Die Erfolgsgeschichte von Elektro-Pionier Tesla inspiriert andere Elektro-Start-ups dazu, diesen Weg ebenfalls zu beschreiten. Unter ihnen ist nicht nur Henrik Fisker , der mit neuen Super-Akkus und einer Luxuslimousine mit dem Arbeitstitel EMotion sein Comeback wagen will. Auch Peter Rawlinson gehört dazu. Der Brite war früher Manager bei Tesla, heute ist er Technik-Chef bei Lucid Motors und damit einer der Köpfe hinter dem Air. Der Air ist eine 1000 PS starke Limousine mit 640 Kilometern Reichweite, die Hersteller Lucid Motors eher als Jet für die Straße denn als einfaches Auto verstanden wissen möchte. Sie soll Ende 2018 in Serie gebaut werden.Nio hat mit dem Supersportler EP9 gezeigt, was möglich ist. Die Chinesen fuhren mit dem blauen Renner in 7:05,12 Minuten über die Nordschleife und stellten damit einen neuen Rundenrekord für E-Autos auf. Währenddessen haben die Designer in München ein Großserienauto entworfen, das 2017 gezeigt wird und 2018 auf den Markt kommen soll. Der vierte Hersteller im Bunde, Faraday Future , hatte Anfang 2016 seinen großen Moment, als die Pläne für ein zirka 90.000 Euro teures Elektro-SUV und die Fabrik in der Nähe von Las Vegas vorgestellt wurden. Das SUV ist inzwischen getarnt zu Testzwecken unterwegs. Es häufen sich in jüngster Zeit aber die Nachrichten zu Geldproblemen des Unternehmens. Insider spekulieren sogar darüber, dass es das E-SUV nicht bis in die Serie schaffen könnte.