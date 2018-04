Exot mit Sportmotor: Im Maserati GranCabrio steckt im Prinzip noch der V8 aus dem Ferrari 458.

Eben Autos, nach denen sich unsere Kinder in 40 Jahren umdrehen werden, wenn sie auf der Hamburg-Berlin-Klassik 2058 staunend auf diese unfassbaren Exoten zeigen: "Papa, guck mal, der hat einen Ferrari-Motor!" Ja, im Maserati GranCabrio steckt im Prinzip noch der V8-Sauger, der schon im Ferrari 458 begeisterte – dort unter einer Glashaube, die er heute noch verdient hätte, so schön liegt er im Motorraum des GranCabrio. Auch beim stärksten 1er-BMW öffnen wir die Haube inzwischen wie einen Altar, mit leiser Andacht. Psst, der Reihensechser darunter atmet seine letzten Züge. Zu schwer, zu groß, zu teuer, der Abschied des 3,0-Liters ist beschlossen – und macht die Fans traurig. Was den 140er so exklusiv macht, ist das Konzept dahinter: Längseinbau, Hinterradantrieb. Und das in einem Auto, das so groß ist wie ein Golf. Wahnsinn!