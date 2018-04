Die Front ist extrem bullig gestaltet, der riesige Kühelgrill typisch Maybach.

Die bullige Front mit dem verchromten Kühlergrill macht sofort klar, dass diese Studie ein Maybach ist. Die dunkelrote Lackierung ist kein Zufall – sie ist von der 2016 gezeigten Coupé-Studie Vision Mercedes-Maybach 6 entliehen. Auch die schmalen Scheinwerfer mit den drei Leuchten erinnern entfernt an das Konzept. Erst im Profil fällt das Stufenheck auf, zudem wirkt der 5,26 Meter lange Mercedes-Maybach hier eher wie eine höhergelegte Limousine als ein SUV. Die riesigen 24-Zoll-Vielspeichenfelgen sind genauso verchromt wie die Umrandung der Radläufe und die Scheibenrahmen – typisch Maybach. Die Türgriffe im Tesla-Style fahren elektrisch aus. Das Heck nimmt mit den drei Rückleuchten die Front wieder auf, darunter ist ein verchromter Unterfahrschutz in Diffusor-Optik verbaut. Das Highlight am Heck ist die geteilte Scheibe, die ein wenig Retro-Charme versprüht. Erst aus der Vogelperspektive wird deutlich, dass eine Chromleiste von der Motorhaube über das Dach in den Kofferraum läuft – ein Designtrick, den wir in dieser Form auch schon bei der Studie Vision Mercedes-Maybach 6 gesehen haben.