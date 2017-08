Vollausstattung aus dem Konfigurator — 09.08.2017 So teuer ist Vollausstattung AUTO BILD hat 17 Modelle im Konfigurator mit allen verfügbaren Extras bestückt. So teuer können Audi A1, Mercedes CLA und Co werden!

Autor: Jan Götze

Überfür ein, einfürund einfür über? Das klingt verrückt, ist aber machbar. Analog zu den absoluten Basismodellen hat sich AUTO BILD durch die Online-Konfiguratoren der Hersteller geklickt und geschaut, was maximal möglich ist – eben Vollausstattung per Mausklick. Die Regeln sind einfach: größter Motor , aber keine Sportmodelle à la M, RS oder AMG . Optikpakete wie beim Brabus Smart oder Mini Cabrio sind erlaubt. Bewusst verzichtet wird auf Zubehör wie Dachboxen, Spezialumbauten oder Individual-Ausstattungen. Sofern verfügbar, werden Winterreifen und erweiterte Herstellergarantien ausgewählt. Ansonsten heißt es: Vollmachen, was der Konfigurator hergibt! Spätestens beim Vergleich mit dem absoluten Basispreis darf gestaunt werden: Aufschläge von knapp 200 Prozent sind keine Ausnahme.