Vollgas für Cars 3 – Evolution — 01.09.2017 Lightning McQueen gibt Vollgas Der einzigartige Lightning McQueen kehrt auf die Rennstrecke zurück! Die Konkurrenz ist heiß, schnell, brutal und fährt mit E-Power!

Neben Cars-Legende McQueen nimmt Cruz Ramirez eine der Hauptrollen ein. ©Disney

Publikums-Lieblinge fehlen natürlich nicht



Kampf der Generationen: Jackson Storm ist ein E-Renner, der den Piston Cup dominiert. ©Disney

Lightning McQueen für's Wohnzimmer

Lightning McQueen kehrt mit einem gigantischen Knall auf die große Kino-Leinwand zurück. Sein schärfster Konkurrent ist brutal schnell, knallhart und fährt mit Strom! Der Name: Jackson Storm. Er scheint unschlagbar, dominiert die Konkurrenz nach Belieben. Das klingt nicht gut für den legendären Rennwagen mit der Startnummer 95. Er bekommt erstmals seit vielen Jahren ernste Konkurrenz, die ihn an seine Grenzen treibt. Kann McQueen mit seinem donnernden V8-Herzchen da noch mithalten? Lightning fällt in ein Formtief, bekommt aber tatkräftige Unterstützung von einer der neuen Hauptdarstellerinnen in Cars 3, Cruz Ramirez. Wie die Geschichte der beiden weitergeht? AUTO BILD verrät nichts, aber es wird spannend! Auch McQueen-Lehrmeister Hudson Hornet bekommt einen Auftritt der ganz besonderen Art.Mit am Start sind auch wieder Stars aus den ersten beiden Filmen. Favoriten wie Abschleppwagen Hook, McQueens bester Freund, Guido, der schnellste Gabelstapler der Welt, und Luigi, der Italiener und Ferrari-Fan schlechthin. Prominente Unterstützung bekommt Cars 3 von den Formel-1-Weltmeistern Sebastian Vettel Lewis Hamilton und Fernando Alonso . Die drei Profis sprechen je nach Vertonung den Bordcomputer und persönlichen Assistenten von McQueen. Die Bildgewalt und der digitale Fortschritt in der Animationstechnik lassen die Grenzen zwischen Realität und Film nahezu verschwinden, wenn man die lebendigen Autos einmal außer Acht lässt. Cars 3 ist ein atemberaubend schneller, gleichzeitig aber auch ein emotional eindrucksvoller Film sowohl für junge als auch alte Kinobesucher. Noch ein kleiner Hinweis: Ganz viel Freude macht auch der Stock-Car-Rennbus mit dem Namen Miss Fritter!Der Spielzeughersteller Sphero das wohl eindrucksvollste Spielzeug zu Cars 3. Im Maßstab 1:18 bringt das amerikanische Unternehmen ein rund 350 Euro teures und per App gesteuertes Spielzeugauto . Bei dem Preis kann einem schon leicht der Atem stocken, keine Frage, aber dieser Lightning McQueen könnte auch glatt aus der Leinwand gefahren sein. Statt einem banalen Aufkleber auf der Scheibe sitzt dort ein LCD-Bildschirm, der verschiedenste Gesichtszüge darstellen kann. Auch der kleine Mund an der Stoßstange kann sich bewegen und macht dadurch die große Auswahl an Sprüchen noch eindrucksvoller. Richtig lebendig machen ihn aber die beweglichen Achsen, die nahezu die gesamte "Körpersprache" des Wagens wie im Film nachahmen können. Dazu ist der kleine McQueen auch berührungsempfindlich. Das heißt, wenn Sie die Haube oder die Türen berühren, zeigt er eine entsprechende Reaktion. Mehr zur Spielzeug-Version von Lightning McQueen sehen Sie im Video!