Volvo S60 (2018): Preise, Motoren, Erste Infos — 09.03.2018 Neuer S60 wird zum Mini-S90 Nach dem V60 erhält auch die Limousine S60 2018 einen Nachfolger – er orientiert sich stark am S90. AUTO BILD hat erste Infos und ein geleaktes Bild!



Die Limousine wird die selbe Front wie auch schon der Kombi bekommen.

Neue Plattform für den Volvo S60



Innenraum und Ausstattung wie im V60



Auch der Innenraum wird sich nicht vom Kombi unterscheiden.

Motoren aus dem V60



Autoren: Elias Holdenried, Andreas Huber

Das schwedische Magazin " teknikensvarld.se " hat ein Bild des neuen Volvo S60 geleakt. Auf dem Foto ist das Heck und die Seitenlinie der Mittelklasselimousine gut zu erkennen. Von hinten erinnert der Schwede an eine Mischung aus Polestar 1 und Volvo S90 . Die Rückleuchten ragen weit in den Kofferraumdeckel hinein und sind in der Volvo-typischen C-Form ausgeführt. An der Seite kommt der S60 etwas kantiger rüber, als sein großer Bruder S90.Der S60 wird in Zukunft auf der gleichen Plattform wie das SUV XC60 stehen und vermutlich etwas wachsen. AUTO BILD geht davon aus, dass die Limousine dasselbe Gesicht wie die Kombiversion V60 bekommen wird. Laut Designchef Thomas Ingenlath wird der S60 "muskulöser und aggressiver" gestaltet.Das Interieur wird sich vom Kombi V60 nicht unterscheiden. Zentrales Element im Cockpit wird auch hier der 9,2 Zoll große Touchscreen sein. Das digitale Kombiinstrument gilt ebenso als gesetzt. Die Materialqualität soll im Vergleich zum Vorgänger noch mal verbessert werden. Der S60 wird mit einer umfangreichen Sicherheitsausstattung auf den Markt kommen. Auch hier bedient sich die Limousine bei dem schon vorgestellten Kombi. So erhält der S60 einen serienmäßigen Notbremsassistenten, der Fußgänger , Fahrradfahrer und Tiere erkennt.Eine Neuerung bei dem System ist, dass es auch bei einer drohenden Kollision mit dem Gegenverkehr eingreift, um den Aufprall abzuschwächen. Der teilautonome "Pilot Assist" ist ebenso an Bord – er hält dasbis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h in der Spur und soll jetzt bessere Kurveneigenschaften haben.Wie auch beim V60 werden im S60 zum Marktstart ein Benziner und zwei Diesel zur Auswahl stehen. Bei den Selbstzündern werden es die bewährten D3- und D4-Aggregate sein, sie leisten 150 und 190 PS. Serienmäßig werden sie über ein Schaltgetriebe übersetzt, optional ist aber auch eine Achtgang-Automatik verfügbar. Der einzige Benziner ist zeitgleich die Top-Motorisierung im S60. Der T6-Motor leistet 310 PS und ist mit einem Allrad-Antrieb und einer Achtgang-Automatik gekoppelt. Im Jahr 2019 reicht Volvo vermutlich noch zwei Plug-in-Hybride mit Otto-Motor nach. AUTO BILD spekuliert auf Preise ab circa 29.000 Euro für den Einstiegsmotor D3.