Volvo S60/V60 (2018): Erste Infos — 13.11.2017



Autor: Elias Holdenried

olvos Mittelklasselimousine S60 und die Kombiversion V60 werden 2018 grundlegend erneuert. Sie stehen in Zukunft auf der gleichen Plattform wie das SUV XC60 und werden vermutlich etwas wachsen. AUTO BILD geht davon aus, dass die Baureihe das typische Volvo-Familiengesicht bekommt und sich optisch stark an der großen Limousine S90 orientiert. Laut Designchef Thomas Ingenlath wird der S60 "muskulöser und aggressiver" gestaltet. Auch das Interieur orientiert sich stark am größeren S90 und bekommt wahrscheinlich ein ähnliches Armaturenbrett, inklusive des zentralen Touchscreens. Die Materialqualität soll noch mal verbessert werden.Mit umfangreicher Sicherheitsaustattung, die vermutlich einen Notbremsassistent sowie teilautonome Fahrmodi beinhaltet, unterstreichen die Schweden ihren Ruf als Sicherheitsexperten. Die Motorenpalette besteht voraussichtlich aus mehreren Benzin- und Dieselmotoren mit vier Zylindern. Diese sind entweder an die aus dem S90 bekannte Achtgangautomatik oder an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt. Möglicherweise werden auch Dreizylindermotoren und ein Hybridantrieb angeboten.