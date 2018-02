Volvo V60 (2018): Preis, Motoren, neue Infos, Bilder, Leak — 15.02.2018 Alle Infos zum neuen V60 Mit dem V60 stellt Volvo wohl schon in Genf einen neuen Mittelklasse-Kombi vor. Erste Infos zu Preisen und Motoren! Jetzt sind zwei Bilder geleakt!

Der lange Radstand des V60 verspricht gute Platzverhältnisse im Fond.

Ausstattung und Motoren des V60 orientieren sich am S90



Autoren: Andreas Huber, Elias Holdenried

Frühstart für den Volvo V60: Auf der Seite automotosvijet.com sind zwei Bilder vom neuen Mittelklasse-Kombi der Schweden geleakt. Mittlerweile sind sie wieder von der Seite entfernt worden, aber sie geistern natürlich weiter durchs Netz . Die Optik des V60 ist keine große Überraschung: Im Prinzip ist der Kombi eine Mischung aus V90 und XC60, die beide bereits auf dem Markt sind. Auffällig ist der lange Radstand des V60, der geräumige Platzverhältnisse im Innenraum verspricht. AUTO BILD geht davon aus, dass die Schweden den neuen Kombi – offiziell – in Genf vorstellen.Als Basis dient Volvos "SPA" (Scalable Product Architecture), auf der auch schon V90 und XC60 aufbauen. Optisch wird sich der V60 an der aktuellen Designsprache der Marke orientieren, dazu gibt's bekannte Insignien wie das Tagfahrlicht in "Thors Hammer"-Grafik. Am Heck bleiben die hochgezogenen Rückleuchten erhalten, im unteren Bereich könnten sie sich an der Form der XC90-Leuchten orientieren.Das Interieur des Kombis wird sich von dem des S60 nicht unterscheiden. AUTO BILD vermutet, dass auch hier der große S90 Pate stehen könnte – dann wären der große Touchscreen in der Mittelkonsole und eine hohe Materialqualität gegeben. Auch der V60 wird mit einer Reihe von neuen Assistenzsystemen aus dem Volvo-Portfolio kommen. Ein neues Update des "IntelliSafe"-Pakets gilt quasi als gesetzt. Auch der teilautonome "Pilot Assist" wird an Bord sein – er hält das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h in der Spur hält. Die Motorenpalette besteht voraussichtlich aus mehreren Benzin- und Dieselmotoren mit vier Zylindern. Die Benziner sollen später auch elektrifiziert als Mildhybrid verfügbar sein. Diese sind entweder an die aus dem S90 bekannte Achtgangautomatik oder an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt. Möglicherweise werden auch Dreizylindermotoren und ein Vollhybridantrieb angeboten. AUTO BILD spekuliert auf einen Einstiegspreis von ca. 30.450 Euro.