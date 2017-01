Volvo V90 Cross Country (2017): Vorstellung — 27.01.2017 Der V90 geht ins Gelände Volvo legt den V90 hoch: Als Cross Country hat der Schwede mehr Bodenfreiheit, Allradantrieb serienmäßig und eine rustikalere Optik. Alle Infos zu Preisen, Motoren und Marktstart.

Vorstellung: Sechs Zentimeter mehr Bodenfreiheit

Mehr Bodenfreiheit, neue Stoßfänger und die Beplankung machen den Unterschied zum regulären V90.

Bodenfreiheit

neue

Interieur: Touchscreen steht hochkant

Fahren: Ausflüge auf Feld- und Waldwege sind drin

Selbst die extreme Glätte eines vereisten Gewässers verliert mit dem V90 Cross Country ihre Schrecken.

Ausstattung: Offroadprogramm gegen Aufpreis



Motoren: Bis zu 90 PS im V90 Cross Country

Technische Daten und Preise: Geländekombi ab 56.350 Euro



Im Frühjahr 2017 steht der Volvo V90 Cross Country für mindestens 56.350 Euro beim Händler.

Diesel:

Autoren: Christopher Clausen , Katharina Berndt, Wolfgang König

Das Rezept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Du nimmst einen Kombi , gönnst ihm ein paar Zentimeter mehr Luft unter dem Bauch und schon wird aus dem braven Asphaltrutscher ein abenteuerlustiger Alleskönnerm, der auch abseits der Straße nicht aufgibt. Bei Volvo heißt das Ergebnis V90 Cross Country. Die sechs Zentimeter zusätzliche(insgesamt 21 Zentimeter bei Stahlfederung; für die Hinterachse gibt es optional eine Luftfederung, die zum Beladen abgesenkt werden kann) bedingen aber auch, dass das Fahrwerk überarbeitet werden musste – ebenso wie die elektronischen Systeme. Zusätzlich erhält er neue Stoßfänger mit Unterfahrschutz und Kunststoff an den Seiten und an den Radläufen.Volvo verspricht, dass ein Kompromiss zwischen Geländetauglichkeit und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit gegeben sein soll; unter anderem durch einen speziellen Geländemodus. Dazu gibt es auch eine verstärkte Gleitplatte unter dem Vorderwagen. Neue Reifen sollen für Fahrkomfort sorgen. Grundlage ist übrigens diePlattform, die Volvo auch für den XC90 verwendet und die auch beim etwas kleineren S60/V60 zum Einsatz kommen wird. Ab 56.350 Euro gibt es den Cross Country-Kombi mit dem 190-PS-Dieselmotor, Achtgang-Automatik und Allrad . Zum Marktstart ist der Volvo in zwei Ausstattungslinien verfügbar. Die Basis ist mit Sitzheizung vorn, Klimaautomatik und Clean-Zone-Luftfilter für den Innenraum ausgestattet. Der V90 Cross Country kommt im Frühjahr 2017 auf den Markt.Im Innenraum des V90 Cross Country ändert sich wenig: Das übersichtliche Cockpit mit dem hochkant stehenden Touchscreen ist mit dunkel gemasertem Holz ausgestattet, Nähte mit dickerem Garn sollen bei den Sitzen für rustikalere Optik sorgen. Das wirkt schick und hochwertig. Und der Kofferraum? 1527 Liter passen hinein, 73 weniger als beim Vorgänger. Das liegt unter anderem am Heck, das etwas schräger geschnitten ist.Zunächst einmal gibt es keine Komfortnachteile, was gerade beim V90 tragisch wäre. Das Auto fährt sich als Cross Country nicht weniger souverän und nervenschonend, wankt und torkelt auch nicht auffallend in den Federn – alles ganz normal, sofern man das nach der ersten Ausfahrt auf den tiefgefrorenen Straßen Nordschwedens sagen kann. Beruhigend auch: Selbst die extreme Glätte eines vereisten Gewässers verliert ihre Schrecken, wie entsprechende Fahrversuche (auf Spikereifen allerdings) beweisen. Der Volvo-Allradler erledigt diese Aufgabe mit der Gutmütigkeit eines Märchenonkels. Abseits fester Straßen erreicht der Cross Country zwar nicht das Durchdringungsvermögen eines echten Geländewagens, aber zumindest die seines SUV-Bruders XC90, dessen Bodenfreiheit mit 22 Zentimetern nur um einen Zentimeter größer ausfällt. Das langt allemal für Ausflüge auf mäßig zerfurchten Feld- und Waldwegen. Das Offroad-Programm (bis 40 km/h) erlaubt den Rädern dabei eine Dosis mehr Schlupf und verteilt schon früher die Kraft auf alle vier Räder. Alle Cross Country-Varianten verfügen über ein gut abgestimmte Achtgangautomatik. Wir fuhren den 235 PS-Diesel, der bestens passt.Wer nicht so sehr auf den Kunststofflook steht, kann den Cross Country auch mit lackierten Anbauteilen bestellen. Für die Hinterachse gibt es optional eine Luftfederung, die zum Beladen abgesenkt werden kann. Ebenfalls gegen Aufpreis ist die Ausstattungslinie "Cross Country Pro" verfügbar. Dann kostet der V90 Cross Country mindestens 60.550 Euro und hat beispielsweise LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, 19-Zoll-Alufelgen, ein Offroadprogramm für die Elektronik und eine automatisch öffnende Heckklappe an Bord. Auf Sonderwunsch gibt es außerdem ein Schutzblech unter der Ölwanne aus Aluminium . Typisch Volvo legen die Schweden auch bei diesem Kombi viel Wert auf Sicherheit. Das Auto kommt serienmäßig mit einem Notbremsassistent, Kreuzungsbremsassistent und Stau-Assistent.Bei den Motoren kommen die gleichen Zweiliter-Vierzylinder zum Einsatz wie im normalen V90 und im SUV XC90. In Deutschland bietet Volvo vier Motoren an: zwei Diesel und zwei Benziner, mit Leistungen zwischen 190 PS im D4-Diesel und 320 PS im T6-Benziner. Alle Motoren sind an eine Achtgang-Automatik gekoppelt.• Ausstattung Basis • Leistung:(187 kW) • Verbrauch : 7,4 l/100 km;57.300 Euro.• Ausstattung Pro • Leistung:(187 kW) • Verbrauch: 7,4 l/100 km •61.500 Euro.• Ausstattung Basis • Leistung:(235 kW) • Verbrauch: 7,7 l/100 km;62.400 Euro.• Ausstattung Pro; Leistung:(235 kW) • Verbrauch: 7,7 l/100 km;66.600 Euro.• Ausstattung Basis • Leistung:(140 kW) • Verbrauch: 5,2 l/100 km •56.350 Euro.• Ausstattung Pro • Leistung:(140 kW) • Verbrauch: 5,2 l/100 km •60.550 Euro.• Ausstattung Basis • Leistung:(173 kW) • Verbrauch: 5,3 l/100 km •59.300 Euro.• Ausstattung Pro • Leistung:(173 kW) • Verbrauch: 5,3 l/100 km •63.500 Euro.(Stand: Januar 2017)