Wie schon der größere Bruder XC60 (2017) macht auch das kleine SUV den Schweden alle Ehre. In allen Testdisziplinen schnitt der CX40 bei Euro NCAP hervorragend ab, Schwächen zeigte er kaum. Bemerkenswert ist das Ergebnis im Kapitel Insassenschutz Erwachsene: Hier holte der Volvo 97 Prozent aller möglichen Punkte. Lediglich beim Frontalaufprall mit voller breite zeigte der Dummy auf der Rückbank an der Brust zu starke Kompressionsspuren – "geringer" Schutz. Ebenso überzeugend ist der Schutz der Kinder auf der Rückbank: Hier gab es keinerlei Verletzungsspuren und die volle Punktzahl (24 von 24). Die Tatsache, dass i-Size- und Isofix-Kindersitze nicht auf allen Plätzen befestigt werden können, gab aber Abzüge, sodass unterm Strich 87 Prozent der möglichen Punkte stehen.

Dann das spannende Kapitel Assistenzsysteme . Gurt- und Geschwindigkeitswarner sind genau wie ein Notbrems- und Spurhalteassistent serienmäßig an Bord und arbeiteten auch ordentlich. Auch die Fußgänger-/Fahrradfahrer-Erkennung machte einen guten Job – bei Tageslicht. Nachts erkannte das System zwar einen in Fahrtrichtung marschierenden Spaziergänger, hatte aber Schwierigkeiten, einen kreuzenden rechtzeitig zu erkennen ("geringer Schutz"). Dennoch: Für fünf Sterne reichte das auch hier allemal.

Der neue Focus schaffte in der Gesamtnote ebenfalls fünf Sterne, allerdings schaffte er beim Erwachsenen-Schutz nicht ganz so viele Punkte wie der Volvo (85 Prozent). Abzüge gab es vor allem dafür, dass die Dummies auf den vorderen Sitzen bei einem Auffahrunfall ein Verletzungsrisiko im Nackenbereich anzeigten. Da ein vernünftiges Kopf-Rückhaltesystem aber Voraussetzung für die Bepunktung des Notbremsassistenten sei, so Euro NCAP, würde der in der Bewertung nicht berücksichtigt – obwohl es gut arbeitete. Kinder sitzen überall gut und sicher, auch der Focus holte 24 von 24 Punkten. Und bekam genau wie der Volvo Abzüge, weil vorne weder i-Size oder Isofix möglich sind (und es auch keine bordeigene Lösung gibt). 87 Prozent.