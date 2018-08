Video: Volvo XC60 gegen Audi Q5 und Mercedes GLC (2017) Neuer XC60 im ersten Vergleich Zur Videoseite

Es war übrigens der XC90, der ab 2015 das aktuelle Design einführte. Der klare, kühle Look des deutschen Designers Thomas Ingenlath zieht sich seitdem durch alle Modelle und verkauft die effiziente Revolution, die dahintersteckt. Die Schweden verwenden ein kluges Baukastensystem aus modernster Elektronik, vorbildlicher Sicherheit, gehobener Einrichtung sowie Antrieben, die aus Platz- und Kostengründen mit vier Zylindern auskommen müssen – bis hin zum Hybridantrieb . Während der kompakte XC40 seit 2017 den Schuss Volvo-Fahren bis in die Klasse der Volks-SUVs wie Tiguan und X1 hinunterträgt, ragt der ausladende XC90 hinauf in Luxus-Gefilde, aber auf die schwedische Art: unaufdringlich, edel, man könnte glauben, im Auto ein Kaminfeuer prasseln zu hören. Was da verbrennt, könnte auch Geld sein. Denn mit Volvos Selbstverständnis sind auch die Preise gestiegen. So kostet der hier getestete XC60 mit einigen Extras 73.600 Euro.