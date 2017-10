Volvo XC60: Gebrauchtwagen-Test

O

Cockpit im typischen Volvo-Stil. Edle Optik und feine Materialien treffen auf eine fummelige Bedienung.

Technische Daten: Volvo XC60 Motor Fünfzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1984 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 3500/min Drehmoment 350 Nm bei 1500–2250/min Höchstgeschwindigkeit 190 km/h 0–100 km/h 11,2 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4628/1891/1713 mm Kofferraumvolumen 495-1455 l Leergewicht/Zuladung 1847/658 kg

Ein Eindruck, den derauch im AUTO BILD-Dauertest vermittelte. Hochgerüstet in der edlen "Summum"-Ausstattung, angefeuert vom 181 PS starken D4, stand er als Begleiter für Dienstreisen bei den Kollegen hoch im Kurs. Nur die übereifrigen Assistenzsysteme sowie die fummelige Navi-Bedienung nervten. Hier wäre weniger mehr. Das gilt auch für die schicke, mit zahlreichen Taschenrechnerknöpfen aber völlig überfrachtete Mittelkonsole. Vorbei die Zeiten, als einsich noch mit Handschuhen bedienen ließ. Nur 2,3 Prozent der Käufer griffen zu den am Ende verfügbaren Benzinern T5 (245 PS) und T6 (306 PS). Die Zweiliter-Turbos passen mit ihrem hektischen Naturell nicht zum gemütlichen Charakter des. Zudem sorgte die Kombination aus großer Stirnfläche und hohem Gewicht für heftigen Durst. Die Werksangaben von 6,7 bzw. 7,3 Litern werden spätestens auf der Autobahn endgültig zur Farce, das Doppelte zur Realität. Kein Wunder, dass die meisten Kunden zum Selbstzünder griffen. Die Vier- und Fünfzylinder laufen ruhig und kultiviert und liefern mit ihrem großen Drehmoment viel Kraft aus dem Keller. Ärgerlich nur, dass sie frühestens seit November 2013 (D4) die Euro-6-Norm erfüllen, ein SCR-Kat nie zu haben war. So ist auch unser 2013er Fotowagen vom Autohus in Bockel mit dem 136-PS-Fünfzylinder nicht vor eventuell drohenden Fahrverboten gefeit.