VW Abgasskandal: Aktuelle News und Updates — 21.04.2017 Dieselskandal trifft Bundesregierung Der VW-Skandal hat reale Auswirkungen auf die Bundesregierung – denn auch Diesel aus deren Fuhrpark sind betroffen. News und Infos zum Abgasskandal.

• Fuhrpark der Bundesregierung vom Skandal betroffen

• Rückkaufprogramm von VW läuft zufriedenstellend

• Jede vierte Klage gegen VW erfolgreich

• VW erwirkt einstweilige Verfügung gegen Umwelthilfe



• Volkswagen sammelt Schummel-Diesel in Detroit



• VW schließt Vergleich mit zehn US-Bundesstaaten

• VW legt Beschwerde gegen Razzia ein



Rückkaufprogramm läuft zufriedenstellend



Chronologie des VW-Abgasskandals 14. April 2017: VW macht beim Rückkaufprogramm für vom Abgas-Skandal betroffene US-Kunden Fortschritte. Der Konzern wickelte deutlich vor der geplanten Zeit Rückkäufe und Leasing-Stopps für über die Hälfte der insgesamt 475.000 manipulierten Dieselwagen ab. VW zahlt US-Kunden Prämien zwischen 5100 und 10.000 Dollar. 8. April 2017: Laut BILD-Informationen wurden im Abgasskandal bislang 211 Klagen gegen VW in erster Instanz entschieden. Davon war knapp ein Viertel erfolgreich. 5. April 2017: VW erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen die Deutsche Umwelthilfe. Diese zweifelt den Erfolg des laufenden Diesel-Updates an. 30. März 2017: VW teilt mit, man habe sich in Rahmen eines Vergleichs über Umweltklagen mit zehn US-Bundesstaaten auf die Zahlung von 157,45 Millionen Dollar (146 Mio. Euro) geeinigt. 28. März 2017: Volkswagen reicht eine Beschwerde beim zuständigen Amtsgericht in München gegen die Razzia bei der mit der Aufklärung von Dieselgate beauftragten Anwaltskanzlei Jones Day ein. Damit will der Konzern verhindern, dass die Staatsanwaltschaft die bei der Kanzlei beschlagnahmten Dokumente zu Lasten von VW auswertet. 23. März 2017: Ein Gütetermin am Arbeitsgericht Braunschweig zwischen dem früheren Entwicklungsvorstand der Marke VW und Volkswagen bleibt ohne Ergebnis. Heinz-Jakob Neußer hatte das Unternehmen auf die Nachzahlung eines Bonus von rund 1,4 Millionen Euro für das Jahr 2015 verklagt. Das Gericht vertagte die Sitzug auf den 27. Juni. 23. März 2017: Die VW-Finanzsparte drückt die negativen Folgen des Dieselskandals unbeschadet weg. Das Denstleistungsgeschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen lieferte ein operatives Ergebnis von 2,1 (Vorjahr: 1,9) Milliarden Euro ab. Die VW-Finanzsparte konnte auch die nach Dieselgate gebildeten Sonderabschreibungen in Europa zum Teil auflösen. 17. März 2017: Der in den USA im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal festgenommene Volkswagen-Manager Oliver S. bleibt in Haft. Ein Bundesrichter in Detroit lehnte seine Entlassung auf Kaution ab und begründete dies mit der großen Fluchtgefahr. Familie und Freunde des Angeklagten hatten eine Kaution in Höhe von 1,6 Millionen Dollar angeboten. Dem Mann drohen nach Angaben des Justizministeriums bis zu 169 Jahre Haft. 15. März 2017: Die Staatsanwaltschaft durchsucht die Audi-Zentrale in Ingolstadt wie auch Geschäftsräume in Neckarsulm sowie in der VW-Zentrale in Wolfsburg. Es ist der Tag der Audi-Jahrespressekonferenz. Bei den Razzien erhielten Berichten zufolge auch VW-Konzernchef Matthias Müller und Audi-Chef Rupert Stadler Besuch von den Ermittlern. 8. März 2017: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt als letzte Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Diesel-Affäre aus. Sie sagt, sie habe erst mit dem öffentlichen Bekanntwerden des Diesel-Skandals am 19. September 2015 vom Abgas-Betrug erfahren, und zwar aus den Medien. Merkel warnte davor, den Diesel als Antriebstechnik nun zu verteufeln. "Es muss ehrlich gearbeitet werden", sagte sie mit Blick auf die Manipulationen. 16. Februar 2017: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagen vor dem VW-Untersuchungsausschuss des Bundestages aus. Weil bekräftigt, erst am 19. September 2015 vom VW-Skandal erfahren zu haben, Dobrindt verteidigt sich erneut gegen den Vorwurf mangelnder Aufklärung. 8. Februar 2017: Die BILD-Zeitung berichtet über Aussagen von Ferdinand Piëch, wonach Mitglieder des Aufsichtsrats schon im März 2015 statt wie behauptet im September Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Abgasreinigung bekommen. Dieser weist die Anschuldigungen vehement zurück und droht seinerseits mit Maßnahmen und Ansprüchen gegen Piëch. 6. Februar 2017: Der Volkswagen-Aufsichtsrat will das Vergütungssystem der Top-Manager reformieren und dem Chef des Vorstands künftig höchstens zehn Millionen Euro Gehalt erlauben. 5. Februar 2017: Erstmals hat ein deutscher Großkunde im Abgasskandal Klage gegen Volkswagen eingereicht. Insgesamt 11,9 Millionen Euro Schadenersatz will der Fischverarbeiter Deutsche See von VW erstreiten. Das Unternehmen reichte am Landgericht Braunschweig Klage wegen arglistiger Täuschung ein. 3. Februar 2017: Dem "Spiegel" zufolge hat Ex-VW-Patriarch Ferdinand Piëch den früheren Vorstandschef Martin Winterkorn belastet. Piëch habe bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt, dass er Winterkorn bereits im Februar 2015 auf einen Hinweis auf Probleme in den USA bezüglich manipulierter Abgaswerte angesprochen habe. 27. Januar 2017: Die Staatsanwaltschaft weitet die Ermittlungen gegen Ex-VW-Chef Winterkorn auf Betrug aus. Es hätten sich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" dafür ergeben, dass Winterkorn früher als von ihm öffentlich behauptet Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte. Die Behörde ermittelt bereits wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen Winterkorn, VW-Markenchef Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. 19. Januar 2017: Ex-Vorstandschef Winterkorn bekräftigt vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum VW-Skandal, nicht früher als bisher angegeben von den Dieselmanipulationen in seinem Unternehmen erfahren zu haben. Seinen Rücktritt im Zuge der Dieselaffäre bezeichnete der 69-Jährige vor dem Gremium als "den schwersten Schritt meines Lebens". 11. Januar 2017: Volkswagen einigt sich im Abgasskandal mit dem US-Justizministerium auf eine Strafzahlung in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar. Damit geht ein Schuldbekenntnis einher, mit dem VW kriminelles Fehlverhalten einräumt. Dem Konzern wurden Betrug und Verletzungen des Luftreinhaltegesetzes vorgeworfen. 9. Januar 2017: Die US-Bundespolizei FBI nimmt in Florida im Zusammenhang mit dem Abgasskandal einen VW-Manager fest. Ihm werde Verabredung zum Betrug vorgeworfen, schreibt die „New York Times“ unter Berufung auf informierte Kreise. Die Staatsanwaltschaft bestätigt die Verhaftung später. Der VW-Manager soll demnach eine Schlüsselrolle bei der versuchten Vertuschung des Skandals gespielt haben. VW wollte sich nicht äußern. 4. Januar 2017: US-Bezirksrichter Breyer lehnt einen VW-Antrag ab, Klagen von US-Anlegern im Zusammenhang mit dem Abgasskandal nach Deutschland zu verlegen. Die Kläger, zu denen vor allem amerikanische Pensionsfonds zählen, wollen einen Ausgleich für Kursverluste durchsetzen, die im Zuge des Skandals entstanden seien. 3. Januar 2017: Das auf Verbraucherschutzverfahren spezialisierte Unternehmen MyRight reicht beim Landgericht Braunschweig die erste Musterklage gegen den Wolfsburger Konzern ein, die Auftakt für zahlreiche weitere Klagen sein soll. MyRight wirbt um klagewillige VW-Besitzer, die ihre Forderung an den Dienstleister abtreten. Im Erfolgsfall streicht MyRight 35 Prozent Provision vom zugesprochenen Schadenersatz ein. 30. Dezember 2016: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) fehlt bei 14.000 Wagen weiterhin die Genehmigung für den Rückruf, damit widerspricht das KBA einer anderslautenden Darstellung von VW. Darunter seien auch Autos in Deutschland. 21. Dezember 2016: Volkswagen darf nach Freigabe durch das KBA auch die restlichen vom Dieselskandal betroffenen Motoren umrüsten. Für den Zuständigkeitsbereich der Behörde lägen nun alle erforderlichen Genehmigungen vor, teilt VW mit. 20. Dezember 2016: US-Richter Breyer teilt mit, dass VW Rückkäufe anbietet für rund 20.000 ältere 3.0-TDI-Modelle mit illegaler Abgastechnik – vor allem Luxus-Audi, VW Touareg und Porsche Cayenne. Bei den restlichen rund 63.000 betroffenen Autos soll der Konzern zunächst die Chance zu einer Rückrufaktion mit einem Softwareupdate erhalten. 7. Dezember 2016: Südkorea verhängt gegen den deutschen Autobauer ein Rekord-Bußgeld von umgerechnet fast 30 Millionen Euro wegen "irreführender" Werbung. 16. November 2016: VW einigt sich mit der US-Umweltbehörde über manipulierte 3,0-Liter-Autos: 20.000 ältere kauft VW zurück, 60.000 werden nachgebessert. 8. November 2016: Die Medienberichte zu einer zweite Schummelsoftware bei Benzinern zieht eine weitere Sammelklage von Audi-Besitzern in Seattle nach sich. 7. November 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB bemängelt bei großen Audis mit Automatikgetriebe, diese Fahrzeuge verfügten über so genannte Lenkwinkelsensoren. Die würden beim Ausbleiben einer Lenkbewegung die CO2-Emissionen herunterschrauben und so auf dem Prüfstand eine besonders sauber Verbrennung suggerieren. Das berichtet die BILD am SONNTAG. 4. November 2016: Das KBA erteilt laut VW-Mitteilung die Freigabe zur Umrüstung der rund 2,6 Millionen betroffenen Fahrzeuge mit 1,6-Liter-Motoren. 3. November 2016: Volkswagen behauptet laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in einem Prozessdokument, "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht" benutzt zu haben. Dies wird als rechtlichen Argumentation verstanden, um eine Klagewelle in Europa abzuwenden. 25. Oktober 2016: Richter Charles Breyer stimmt dem von VW mit US-Behörden, Dieselbesitzern und Vertragshändlern ausgehandelten Vergleich endgültig zu. Dieser Kompromiss gilt für 475.000 Pkws mit 2.0-Liter-Dieseln und könnte VW bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten. Damit kann VW den größten Teil seiner "Dieselgate"-Rechtslasten in den USA aus dem Weg räumen. 17. Oktober 2016: Nach Angaben von Insidern zahlt Volkswagen in den USA allein 175 Millionen Dollar (159,5 Mio Euro) an gegnerische Anwälte. VW habe sich mit den Anwälten der klagenden Besitzer von 475.000 Autos geeinigt, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters. 4. Oktober 2016: US-Vertragshändler von VW reichen in San Francisco eine erweiterte gerichtliche Klageschrift mit neuen Vorwürfen gegen den Zulieferer ein. Wie bereits zahlreiche US-Zivilklagen von geschädigten Dieselbesitzern, geht nun auch die Sammelklage der Autohändler davon aus, dass Bosch beim Abgas-Betrug die Rolle eines aktiven Mittäters innehatte. 30. September 2016: VW hat sich mit den 652 Vertragshändlern in den USA auf eine Entschädigung in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) geeinigt. Diese Summe ist Teil eines insgesamt 16,5 Milliarden Dollar teuren Vergleichs mit US-Zivilklägern. Es handelt sich um den teuersten Vergleich in der Geschichte der Auto-Industrie. 21. September 2016: Ein Ingenieur soll bereits 2007 einem größeren Kreis von Audi-Managern in einer E-Mail geschrieben, dass man es "ganz ohne Bescheißen" nicht schaffen werde, die US-Grenzwerte beim Schadstoffausstoß von Dieselwagen einzuhalten. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR unter Berufung auf Erkenntnisse der US-Anwaltskanzlei Jones Day. 19. September 2016: VW hat erst 500.000 von 8,5 Millionen Fahrzeugen in Europa umgerüstet. Ursprünglich sollte die technische Umrüstung bereits Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bisher 60 Prozent der Umrüstung zugelassen. Davon sind wiederum 10 Prozent erfolgreich umgerüstet. Der voraussichtliche Abschluss ist damit für 2017 geplant. 16. September 2016: Nach Bayern will nun auch das Bundesland Hessen den Volkswagenkonzern auf Schadenersatz verklagen. Das Land habe durch den Wertverlust der Volkswagen-Aktie rund 3,9 Millionen Euro verloren, erklärte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Die Klage solle in den kommenden Tagen beim Landgericht Braunschweig eingereicht werden. 14. September 2016: Im VW-Abgasskandal hat das Krefelder Landgericht einen städtischen Autohändler verurteilt, zwei Audis mit "Schummel-Software" zurückzunehmen. Bei den Abgas-Manipulationen handele es sich um einen erheblichen Mangel. Außerdem sei eine Nachbesserung durch Software-Update für die Käufer nicht zumutbar. Auch nach einer Nachrüstung durch VW bleibe ein "berechtigter Mangelverdacht", so das Gericht. Es geht um einen Audi A6 von Anfang 2014 und einen Kleinwagen A 1 vom Frühjahr 2015. (Aktenzeichen.: 2 O 72/16 und 2 O 83/16). 9. September 2016: In den USA bekennt sich ein VW-Mitarbeiter wegen des Abgasskandals für schuldig. Ein 62-jähriger Ingenieur aus Kalifornien gibt nach Angaben des Justizministeriums zu, als "Leader of Diesel Competence" Teil einer fast zehn Jahre andauernden Verschwörung gewesen zu sein. Ziel sei es gewesen, durch die Entwicklung spezieller Betrugs-Software zur Manipulation von Emissionstests US-Behörden und Kunden hinters Licht zu führen. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. 25. August 2016: VW einigt sich mit 650 Händlern in den USA grundsätzlich auf eine Entschädigung für entgangene Einnahmen. Laut Reuters kostet diese den Autobauer bis zu 1,2 Milliarden Dollar. 15. August 2016: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt die Freigabe für den Rückruf von Autos mit dem kleinen 1,2-Liter-Dieselmotor, der beispielsweise im VW Polo und Seat Ibiza steckt. 3. August 2016: Angesichts von Millionenverlusten durch den VW-Abgasskandal prüfen die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt juristische Schritte gegen Volkswagen. 2. August 2016: Der Freistaat Bayern kündigt eine Schadenersatzklage gegen VW an. Grund sind Verluste beim Pensionsfonds des Landes durch den Kursrutsch bei VW-Aktian nach Bekanntwerden der Manipulation. Es geht um eine Summe von maximal 700.000 Euro. 29. Juli 2016: Trotz des milliardenschweren Vergleichs im Dieselskandal zwischen VW und den US-Behörden nehmen die Klagen in den USA kein Ende. Wegen der Verletzung von Luftreinheitsgesetzen verhängt der US-Bundesstaat Washington ein Bußgeld von 176 Millionen Dollar, teilt das Umweltamt mit. Die Behörde ahndet damit Verstöße von 21.000 Diesel-Fahrzeugen, die in Washington zugelassen sind. 22. Juli 2016: Das Kraftfahrtbundesamt erteilt die Freigabe zum Rückruf von europaweit 800.000 Dieseln. Darunter befinden sich Varianten von VW Golf, VW Passat und VW Touran sowie Modelle von Audi und Skoda. 11. Juli 2016: Entgegen der Marschrichtung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeldverfahren gegen VW eröffnet. Die Staatsanwaltschaft will den mit manipulierten Dieselautos erwirtschafteten Gewinn abschöpfen. 7. Juli 2016: VW zahlt 86 Millionen Dollar (etwa 78 Millionen Euro) Strafe an den US-Bundesstaat Kalifornien. 3. Juli 2016: VW-Chef Müller sagt der "Welt am Sonntag", Entschädigungszahlungen für europäische Kunden nach US-Vorbild könnten VW finanziell überfordern: "Was es nicht zuletzt wirtschaftlich für unser Unternehmen bedeuten würde, wenn wir das tun würden, muss ich wohl nicht weiter ausführen." 28. Juni 2016: VW reicht vor Gericht in den USA einen Vorschlag zur Einigung mit Klägern und Behörden ein. Mit der Rekordzahlung von rund 15 Milliarden Dollar (ca. 13,5 Mrd. Euro) für Entschädigungen, Umweltschutz und Strukturmaßnahmen will sich VW von seiner Schuld in Übersee befreien. 23. Juni 2016: Großaktionär Niedersachsen verweigert dem VW-Vorstand die vollständige Entlastung für 2015. Der fehlende Vertrauensbeweis für Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und Markenchef Herbert Diess hat keine juristischen Konsequenzen, gilt aber als Denkzettel. 21. Juni 2016: VW-Chef Müller kündigt die Abkehr vom Dieselmotor an. "Es wird sich die Frage stellen, ob wir ab einem gewissen Zeitpunkt noch viel Geld für die Weiterentwicklung des Diesels in die Hand nehmen sollen", sagte Müller dem "Handelsblatt". 20. Juni 2016: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Abgas-Skandal wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen den zurückgetretenen VW-Konzernchef Martin Winterkorn. Bei den Ermittlungen gehe es um den Vorwurf, dass Volkswagen die Finanzwelt womöglich zu spät über die Affäre informiert habe. 22. April 2016: Nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg verkündet VW mit 1,6 Milliarden Euro für 2015 den größten Verlust der Konzerngeschichte. Das operative Ergebnis sackte von 12,7 Milliarden Euro 2014 auf einen Verlust von 4,1 Milliarden ab. Hauptgrund dafür seien die Rückstellungen von insgesamt 16,4 Milliarden Euro für die Kosten des Abgasskandals. 21. April 2016: Der amerikanische Bezirksrichter Charles Breyer verkündet zum Ablauf eines Ultimatums eine grundsätzliche Einigung im Streit zwischen VW und den US-Behörden. Damit ist ein milliardenschwere Prozess vorerst abgewendet. Die Lösung umfasst unter anderem mögliche Rückkäufe von knapp 500.000 Fahrzeugen,... ... kostenlose Reparaturen und "substanziellen Schadenersatz" für die Besitzer. Im Gespräch sind 5000 Dollar, umgerechnet rund 4400 Euro. Verbraucherschützer in Deutschland mahnen eine Gleichberechtigung hiesiger Kunden an, VW lehnt dies unter Verweis auf die anders gelagerte Rechtslage ab. 20. April 2016: Das "Handelsblatt" berichtet, die Anfänge des Abgasskandals gingen auf die Konzerntochter Audi zurück. Bereits 1999 hätten Motorenentwickler bei den Ingolstädtern Optionen erarbeitet, wie man den schärferen Grenzwerten begegnen könne. Geplant wurde dem Bericht zufolge auch der Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung. Zum Einsatz sei es bei Audi aber nicht gekommen. Erst 2005 sei die Software bei VW beim Dieselmotor EA 189 installiert worden. 10. April 2016: Eine lang anhaltende Diskussion um die Millionen-Boni der VW-Topmanager entbrennt. Unter starkem öffentlichem Druck, unter anderem von Großaktionär Niedersachsen, erklären sich die Vorstände zu Abstrichen bereit. Die Rede ist von mindestens 30 Prozent, so wie der ursprüngliche Vorschlag von VW-Chef Matthias Müller. 8. April 2016: Wegen der weiter fehlenden Freigabe des KBA für die Nachbesserungen beim Passat erwägt Volkswagen, die Rückrufaktion für andere betroffenen Fahrzeuge, darunter der Golf, vorzuziehen. Kurz zuvor hatte das Kraftfahrtbundesamt grünes Licht für die zweite Rückrufwelle mit Varianten der vier Audi-Modelle A4, A5, A6 und Q5 sowie des Seat Exeo gegeben. 6. April 2016: Der erste Volkswagen-Vertragshändler in den USA reicht bei einem Bundesgericht in Illinois Klage gegen den VW Konzern wegen des Abgasskandals ein. Er fühle sich systematisch getäuscht, so der Vertriebspartner. 16. März 2016: Das Landgericht Bochum weist im bundesweit ersten Prozess dieser Art die Klage eines betroffenen VW-Fahrers zurück. Dieser darf wegen der Abgas-Manipulationen sein Auto nicht an den Händler zurückgegeben. Der Mangel sei nur gering und vergleichsweise günstig zu beheben, argumentierten die Richter. Die Beseitigung des Mangels liege unter der Bagatellgrenze von einem Prozent des Kaufpreises, eine erhebliche Pflichtverletzung von VW liege nicht vor. 15. März 2016: Ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Abgasaffäre steckt der Konzern nach wie vor tief in der Krise. VW will mehrere tausen Jobs streichen, die Investitionen sind um eine Milliarde Euro pro Jahr gekappt, der Sparkurs ist verschärft. Unklar ist nach wie vor, wer für das Desaster verantwortlich ist. 14. März 2016: 278 institutionelle Großanleger verklagen VW beim Landesgericht Braunschweig auf Schadenersatz in Höhe von 3,255 Milliarden Euro. Sie werfen dem Konzern vor, seiner Auskunftspflicht gegenüber Anteilseignern nicht nachgekommen zu sein. VW hatte erst Tage, nachdem die US-Umweltbehörde EPA ihre Manipulationsvorwürfe am 18. September öffentlich machte, über drohende finanzielle Konsequenzen informiert. Das Unternehmen bekräftige mehrfach seine Auffassung, alle Informationspflichten befolgt zu haben. 9. März 2016: Laut Medienberichten hat das US-Justizministerium seine Untersuchungen auf den Verdacht des Bankbetrugs und mögliche Verstöße gegen Steuergesetze bei VW ausgedehnt. US-Chef Michael Horn tritt überraschend ab. 2. März 2016: Erster deutscher Prozess um Schadenersatz in Bochum. VW muss aus Sicht des Landgerichts manipulierte Autos nicht zurücknehmen. 5. Februar 2016: VW verschiebt seine Jahresbilanz und Hauptversammlung. Dafür werden später der 28. April und der 22. Juni 2016 genannt. 27. Januar 2016: Frühstart beim Rückruf in Deutschland: Trotz fehlender Genehmigung des KBA werden erste Amarok-Modelle umgerüstet. 12. Januar 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB lehnt einen Rückrufplan von Volkswagen ab und fordert Nachbesserungen. 11. Januar 2016: Bei der Automesse in Detroit gibt VW-Chef Müller ein verunglücktes Interview, in dem er ein Fehlverhalten des Konzerns abstreitet. Er kündigt zudem an, US-Kunden unter anderem mit Einkaufsgutscheinen zu entschädigen. 4. Januar 2016: Die US-Regierung reicht gegen VW Klage wegen des Einsatzes von Betrugssoftware und Klimaschutzgesetz-Verstößen ein. 16. Dezember 2015: VW teilt mit, dass die Gewährleistungsfrist für die manipulierten Motoren bis mindestens Ende 2017 verlängert wird. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) in Brüssel hat Ermittlungen gegen Europas größten Autobauer VW aufgenommen, offenbar wegen möglicherweise zweckentfremdeter Milliardenkredite. 10. Dezember 2015: Gut drei Monate nach Bekanntwerden des Abgasskandals versprechen der VW-Vorstandsvorsitzende Müller und Aufsichtsratschef Pötsch eine neue Unternehmenskultur. 9. Dezember 2015: VW teilt mit, dass nach Messungen vom KBA, Verkehrsministerium und eigenen Prüfern statt 800.000 nur noch 36.000 Fahrzeuge vom CO2-Skandal und damit falschen Verbrauchsangaben betroffen sein könnten. 25. November 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt nach VW-Angaben grünes Licht für die Umrüstung der rund 8,2 Millionen vom Diesel-Skandal betroffenen Fahrzeuge mit 1,6- und 2,0-Liter-Motoren. 23. November 2015: Weitere 75.000 Autos aus dem VW-Konzern geraten ins Visier der US-Umweltbehörde, darunter Porsche Cayenne, VW Toureg sowie Luxus-Audis. Auch die Dreiliter-Diesel der Baujahre 2009 bis 2016 sollen mit einer verdächtigen Software ausgestattet sein. 20. November 2015: VW beschließt wegen der drohenden Kostenlawine für 2016, die Investitionen um rund eine Millarde auf zwölf Millarden Euro zu kürzen. 14. November 2015: VW nennt die Typen des Modelljahrs 2016, bei denen die Daten zum Ausstoß des Treibhausgases CO2 geschönt wurden. Es sind 413.000 Fahrzeuge, gut die Hälfte der etwa 800.000 Fälle. 6. November 2015: VW will mögliche Nachzahlungen der Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit frisierten CO2-Angaben anstelle der Halter tragen. Vom CO2-Ausstoß hängt bei jüngeren Pkw auch die Höhe der Kfz-Steuer ab. 4. November 2015: Unter den 800.000 Autos mit falschen CO2-Werten sind auch 98.000 Benziner, teilt Verkehrsminister Dobrindt mit. 3. November 2015: VW teilt mit, dass es auch "Unregelmäßigkeiten" bei Angaben zum Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gab. 800.000 Fahrzeuge könnten betroffen sein. VW findet gleich ein neues Wort für Affäre: "CO2-Thematik". 2. November 2015: Die US-Umweltbehörde EPA beschuldigt VW, auch bei 3,0-Liter Dieselmotoren eine Manipulations-Software eingesetzt zu haben. VW weist dies entschieden zurück. 28. Oktober 2015: Der Skandal brockt dem Konzern im dritten Quartal einen Milliardenverlust ein. Vor Zinsen und Steuern beläuft sich das Minus auf rund 3,5 Milliarden Euro. 22. Oktober 2015: Der VW-Konzern prüft, ob auch die frühe Version des Nachfolgers des Skandalmotors EA 189 von den Manipulationen betroffen ist. Das ist nicht der Fall. 21. Oktober 2015: VW stoppt in der EU den Verkauf von Neuwagen im Lagerbestand, die noch ältere Motoren mit der Betrugssoftware haben. 17. Oktober 2015: Der Volkswagen-Mehrheitseigner Porsche SE teilt mit, dass Ex-VW-Chef Martin Winterkorn auch hier seinen Vorstandsvorsitz niederlegt. 16. Oktober 2015: Christine Hohmann-Dennhardt tritt zum 1. Januar 2016 als Leiterin für Recht und Integrität bei VW an. Zuvor hatte sie eine ensprechende Position bei Daimler inne. 15. Oktober 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet einen verpflichtenden Rückruf aller VW-Dieselautos mit der Betrugssoftware an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,4 Millionen Wagen zwingend in die Werkstatt. VW hatte eine freiwillige Lösung angestrebt. 8. Oktober 2015: Razzia bei VW: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnet Durchsuchungen in Wolfsburg und an anderen Orten an. VW-US-Chef Michael Horn muss dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. 7. Oktober 2015: Krisentreffen der Aufseher mit Personalentscheidung: VW-Finanzchef Hans Dieter Pötsch wird an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Nach Aussage Müllers kann der Rückruf im Januar 2016 beginnen. 28. September 2015: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen. 25. September 2015: Der VW-Aufsichtsrat beruft den bisherigen Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef und trifft weitere Personalentscheidungen. 23. September 2015: VW-Chef Martin Winterkorn tritt zurück. "Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren", begründet er seinen Schritt. 22. September 2015: Der VW-Konzern gibt eine Gewinnwarnung heraus und kündigt Milliarden-Rückstellungen für bevorstehende Umrüstungen an. 18. September 2015: Die EPA teilt öffentlich mit, VW habe bei TDI-Motoren eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. Damit entfaltet sich ein Skandal beispiellosen Ausmaßes, der später den Beinamen "Dieselgate" erhält. 3. September 2015: VW räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. Allerdings hinter den Kulissen.

Jede vierte Klage gegen VW erfolgreich



Friedhof der Schummel-Diesel in Detroit



Am verlassenen Silverdome in Detroit sammelt VW USA Schummel-Diesel.

VW erwirkt einstweilige Verfügung gegen Umwelthilfe



Diesel-Umrüstung kommt laut VW gut voran



Vergleich mit zehn US-Bundesstaaten



Mit zehn weiteren US-Bundesstaaten konnte sich VW auf einen millionenschweren Vergleich einigen.

München: Beschwerde gegen Razzia



Vorerst keine Bonuszahlung für Ex-Manager

VW-Finanzsparte macht trotz "Dieselgate" Milliarden-Gewinn

Das Finanzdienstleistungsgeschäft von VW hat 2016 ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro abgeliefert.

Staatsanwaltschaft auch bei VW-Chef Müller?



Audi-Chef Stadler hält wegen des Dieselskandals keine weiteren personellen Schritte für nötig. Bei den Razzien gegen Audi im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre haben Berichten zufolge auch VW-Konzernchef Matthias Müller und Audi-Chef Rupert Stadler Besuch von den Ermittlern bekommen. Beamte hatten dabei unter anderem bei VW-Chef Matthias Müller und Audi-Chef Rupert Stadler nach Material mit entsprechenden Hinweisen gesucht. Die federführende Staatsanwaltschaft München II bestätigte am 19. März jedoch nicht, dass Müller und Stadler persönlich im Visier sind. Schon zuvor hatte es geheißen, die Ermittlungen richteten sich aktuell gegen Unbekannt. Vor allem Stadler war nach Bekanntwerden der Dieselaffäre unter Druck geraten, weil die in den USA eingesetzte Betrugssoftware von Audi entwickelt worden sein soll. Der Aufsichtsrat hatte ihm gleichwohl den Rücken gestärkt.

Beschuldigter VW-Manager bleibt in Haft



EU-Kommissarin kämpft für Kundenentschädigung



EU-Kommissarin Jourova wirft VW vor, einen vereinbarten Aktionsplan unzureichend umgesetzt zu haben.

Abgasskandal bei VW: Fragen und Antworten Worum geht's beim Abgasskandal? Mitte September 2015 erhebt die US-Umweltbehörde EPA schwere Vorwürfe gegen Volkswagen. Zunächst heißt es, VW habe beim Motor EA 189 (1.2, 1.6 und 2.0 TDI) eine Software eingesetzt, die den Ausstoß schädlicher Abgase auf dem Prüfstand drosselt, im Normalbetrieb aber nicht. VW gibt das zu. Wie viele Autos sind betroffen? Der Skandal nimmt riesige Ausmaße an. Allein bei den Fahrzeugen mit dem manipulierten Motor EA 189 sind weltweit bis zu elf Millionen Autos der Marken VW, Skoda, Seat und Audi betroffen, acht Millionen davon in Europa. In den USA wurden 482.000 Dieselfahrzeuge manipuliert, und zwar bei VW Jetta, Golf, Beetle, Passat und Audi A3 der Baujahre 2009 bis 2015. In Deutschland wurden seit 2008 2,8 Millionen Autos mit dem fraglichen Motor EA 189 zugelassen; 2,4 Millionen davon sind aktuell noch auf den Straßen unterwegs und werden zurückgerufen. Konkret geht es um ... Welche Autos sind betroffen? ... die Vierzylinder-Diesel 1.2 TDI (geringe Stückzahl), 1.6 TDI und 2.0 TDI mit Euro-5-Norm, die zwischen 2009 und 2014 von VW, Audi, Seat und Skoda verbaut wurden. In Deutschland steckt der Mogelmotor in 577.000 Audi der Baureihen A1, A3, A4, A6, TT, Q3 und Q5. Bei Skoda sind betroffen: Fabia II (Baujahre 2009 bis 2014), Roomster (Baujahre 2009 bis 2015), Rapid (Baujahre 2011 bis 2015), Yeti (Baujahre 2009 bis 2015), Octavia II (Baujahre 2009 bis 2013) und Superb II (Baujahre 2009 bis 2015). Bei VW in den USA sind es: Golf, Jetta, Beetle, Passat. In Deutschland ... Welche Autos sind betroffen? Seat verweist auf ... sind unter anderem Golf VI, Passat VII und Tiguan I betroffen, weitere Modelle hat VW noch nicht genannt.verweist auf seine Internetseite . Kunden von VW können auf der Webseite info.volkswagen.de mithilfe ihrer Fahrgestellnummer prüfen, ob das eigene Auto betroffen ist. Skoda, Seat und Audi bieten diesen Service ebenfalls an: Unter skoda-auto.de seat.de und audi.de gibt es entsprechende Infoseiten. Was wird VW noch vorgeworfen? Der Abgasskandal weitet sich zunächst sechs Wochen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe aus und erfasste die CO2-Emissionen von Fahrzeugen. Am 3. November gibt VW bekannt, dass es bei rund 800.000 Fahrzeugen zu "Unregelmäßigkeiten" bei der Angabe von CO2-Werten und damit des Verbrauchs bei der Typzulassung gegeben hat. Inzwischen ergaben laut VW interne Prüfungen und Messkontrollen, dass es keine rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben und CO2-Werte gab. Nur für wenige Modellvarianten müssen die Verbrauchswerte leicht angepasst werden. Welche Modelle sind dies? Polo 1,0 l TSI BlueMotion 70 kW EU6 7-Gang-DSG

Scirocco 2,0 l TDI BMT 135 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Jetta 1,2 l TSI BMT 77 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Jetta 2,0 l TDI BMT 81 kW EU6 5-Gang-Schaltgetriebe

Golf Cabriolet 2,0 l TDI BMT 81 kW EU6 5-Gang-Schaltgetriebe

Golf 2,0 l TDI BMT 110 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Passat Alltrack 2,0 l TSI 4MOTION BMT 162 kW EU6 7-Gang-DSG

Passat Variant 2,0 l TDI SCR 4MOTION BMT 176 kW EU6 7-Gang-DSG

Passat Variant 1,4 l TSI ACT 4MOTION BMT 110 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe Wer ist die EPA und was macht sie? Autohersteller müssen bei der EPA (United States Environmental Protection Agency) ihre Modelle testen lassen, um die Genehmigung für einen Verkauf der Autos in den USA zu erhalten. Die Behörde gilt als mächtige Institution. Weil für Stickoxid in den USA strenge Grenzwerte bestehen, geht die EPA streng gegen Verstöße vor. Volkswagen räumt beim Motor EA 189 die Vorwürfe schnell ein. Beim 3.0-Liter TDI dementiert der Hersteller die Vorwürfe zunächst, um Ende November doch den Einbau einer "unzureichend dokumentierten Software" einzuräumen. Wie geht es weiter mit betroffenen Autos? Die technische Umrüstung der Dieselmotoren mit Manipulations-Software wird einfacher als befürchtet. Für die beiden größeren Antriebe hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Vorschläge aus Wolfsburg genehmigt. So sollen die in der EU verkauften Wagen umgerüstet werden: Wie sollen 2,0-Liter-TDIs umgerüstet werden? Vom Motortyp EA 189 mit 2,0 Liter Hubraum sind rund 5,2 Millionen Autos betroffen. Bei denen ist nur Software-Update nötig. Geschätzte Arbeitszeit pro Motor etwa 30 Minuten. Wie sollen 1,6-Liter-TDIs umgerüstet werden? Vom Motortyp EA 189 mit 1,6 Liter Hubraum sind rund drei Millionen Autos betroffen. Bei ihnen ist sowohl ein Software-Update als auch eine technische Lösung nötig, letzterer aber weniger umfangreich als zuvor angenommen - es reicht der Einbau eines Strömungstransformators (Gitternetz) vor dem Luftmassenmesser. Geschätzte Arbeitszeit pro Motor weniger als eine Stunde. Wie sollen 1,2-Liter-TDIs umgerüstet werden? Letzlich sind vom kleinsten EA 189 mit 1,2 Liter Hubraum rund 300.000 Autos betroffen: Auch bei ihnen reicht wie beim 2,0-Liter-Motor ein Software-Update aus. Muss ich als VW-Halter für mein Auto geradestehen? Wohl nicht. Das Bundesverkehrsministerium nimmt VW in die Pflicht, für Folgekosten des Abgasskandals einzustehen, sei es für Umrüstung von Autos oder Nachzahlung von Kfz-Steuern. VW sagt dies zu. Was sind die Vorwürfe bei 3,0-Liter-Dieseln? Anfang November wirft die US-Umweltbehörde EPA dem Volkswagenkonzern zudem vor, in den USA auch 3,0-Liter-Diesel manipuliert zu haben. Damit wären auch Porsche Cayenne, VW Touraeg und Audi A6 vom Skandal betroffen. VW betonte zunächst, "dass keine Software bei den 3-Liter-V6-Diesel-Aggregaten installiert wurde, um die Abgaswerte in unzulässiger Weise zu verändern". Ende November rudert der Konzern zurück, und verweist auf eine "nicht ausreichend dokumentierte Software". Laut der EPA handelt es sich dabei um eine Abschaltevorrichtung. Wie reagiert Audi als Entwickler der großen Diesel? Audi, aus dessen Entwicklungsabteilung der 3,0-Liter-Diesel stammt, gibt zu, dass die eingebaute Software so nicht genehmigt wurde. Jetzt sollen die betroffenen Autos verändert und nachträglich von der US-Umweltbehörde genehmigt werden. Es geht um rund 75.000 Fahrzeuge der Typen Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi A6, A7, A8, Q5 und Q7 ab Modelljahr 2009. Was ist ein AECD? Die EPA wirft VW den Einsatz eines "Auxiliary Emissions Control Device" (AECD) vor. Das ist ein Hilfsgerät zur Emissionskontrolle, das unter anderem die Motordrehzahl, den eingelegten Gang und auch die Außentemperatur erkennt. Braucht das Auto beispielsweise wegen besonders niedriger Außentemperaturen oder bei hoher Belastung mehr Leistung, schaltet das AECD die energieverbrauchende Emissionskontrolle teilweise oder sogar ganz ab. Dann hat das Auto zwar ausreichend Leistung, stößt aber auch mehr Abgase aus. Die EPA hält den Einsatz dieses AECD für eine Manipulation der Abgaswerte, Audi bestreitet dies noch und will verhandeln. Warum hat VW die Abgaswerte manipuliert? VW stand nach eigenen Angaben Mitte der 2000er-Jahre unter enormem Druck, einen neuen Dieselmotor zu entwickeln, der die strengen US-Grenzwerte einhalten konnte. Statt einer teuren, aufwendigen technischen Lösung habe man sich zum Einbau der wesentlich günstigeren Schummel-Software entschieden. Begünstigt wurde dieses Fehlverhalten Einzelner durch Schwachstellen in Prozessen und die Haltung in einigen Teilbereichen des Unternehmens, Regelverstöße zu tolerieren. Ohne die Manipulation auf dem Prüfstand hätten die betroffenen Autos mit dem Motor EA 189 in den USA wohl kaum eine Typzulassung bekommen. Manipulieren auch andere Autohersteller? Viele andere Autobauer wehren sich entschieden gegen den Vorwurf, sie würden auch Abgaswerte manipulieren (oder hätten dies in der Vergangenheit getan). Selbst wenn es so wäre, könnte es ihnen zurzeit niemand nachweisen. Volkswagen hat die Manipulationen erst zugegeben, nachdem der Hersteller von der US-Umweltbehörde EPA mit auffälligen Messwerten konfrontiert wurde. Mittlerweile hat auch der ADAC Messwerte veröffentlicht: Sie stammen ... Manipulieren auch andere Autohersteller? ... von Euro-5- und Euro-6-Dieseln, die unter realitätsnäheren Bedingungen (WLTC statt NEFZ) getestet wurden. Die Zahlen sind zwar nicht gesetzlich relevant, aber alarmierend: Viele Modelle unterschiedlicher Hersteller, die auf dem NEFZ-Prüfstand bislang unauffällig waren, stoßen etwa bei höherer Geschwindigkeit wesentlich mehr Stickoxide aus als bislang angenommen. Ein Nachweis für eine Manipulation ist das nicht. Wusste das denn vorher niemand? Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, betonte, ihre Behörde weise bereits seit Ende der 1990er Jahre darauf hin, "dass auch in Deutschland die realen Schadstoff-Emissionen höher sind als die Typ-Prüfwerte, die auf dem Rollenprüfstand ermittelt wurden". Eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag im Juli 2015 ergab zudem, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) von der Existenz spezieller Testbetriebs-Software wusste. Warum wurde bislang in Deutschland nicht ermittelt? Auch den deutschen Behörden war bekannt, dass zumindest bei manchen Fahrzeugtypen der Abgasausstoß im Straßenbetrieb deutlich höher ist als auf dem Prüfstand. Anders als in den USA hat die deutsche Umweltbehörde aber nicht wie die US-amerikanische EPA reagiert und eigene Tests durchgeführt, sondern sich auf die Herstellerangaben verlassen. Welche Folgen hat die Affäre für VW? Die Folgen des Abgasskandals für VW zeichnen sich mittlerweile in Grundzügen ab. In den USA erreicht VW Ende Juli die Einigung auf einen Vergleich über 15,3 Milliarden Dollar. Allerdings sind noch die Klagen mehrerer US-Bundesstaaten anhängig. Auch ist nicht raus, ob Einzelpersonen nicht weiter Sammelklagen gegen VW forcieren. Auch in Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie könnte im schlimmsten Fall den Gewinn, den VW mit den manipulierten Fahrzeugen erzielt hat, abschöpfen. Ein Risiko, das schwer zu beziffern ist. Wer ist verantwortlich für die Manipulationen bei VW? VW geht davon aus, dass nur ein kleiner Kreis von Mitarbeitern überhaupt von den veränderten Programmen in der Motorsteuerung wussten. Wer am Ende die Verantwortung trägt, ist offen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten davon aber nichts gewusst. Bisher ... Wer ist verantwortlich für die Manipulationen bei VW? ... hat VW neun Mitarbeiter beurlaubt. Konzernchef Martin Winterkorn trat kurz nach Bekanntwerden der Affäre zurück - weist aber jede persönliche Verantwortung von sich. Was ist in den USA anders? In den USA sind die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) deutlich niedriger, erlaubt sind hier nur umgerechnet ca. 44 Milligramm pro Kilometer (70 Milligramm pro Meile), in Deutschland sind es 80 Milligramm. Traditionell pochen die US-Behörden auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben. Gerade in Kalifornien, wo mit die weltweit schärfsten Abgasauflagen herrschen, ist die Umweltbehörde eine mächtige Institution.

Verstärkte Rußbildung nach Diesel-Update?



Polizei verschiebt Umrüstung manipulierter Diesel



Kritik: VW gibt keine Garantie auf Umrüstung



September 2015: Die EPA teilt öffentlich mit, VW habe bei TDI-Motoren eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. Damit entfaltet sich ein Skandal beispiellosen Ausmaßes, der später den Beinamen "Dieselgate" erhält. 3. September 2015: VW räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. Allerdings hinter den Kulissen.

"Aus der Tagesschau erfahren"



Aufsichtsrat will Manager-Gehälter deckeln



Großkunde will zwölf Millionen Euro Schadenersatz



(dpa/Reuters/mas/brü/cr/cj/lhp) Kritiker werfen der Bundesregierung zögerliches Verhalten im VW-Abgasskandal vor, nun ist sie laut einem Medienbericht selbst davon betroffen. 3276 Dienstwagen müssen wegen der unlauteren Methoden nachgerüstet werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Grünen im Bundestag mit, berichtet die " Neue Osnabrücker Zeitung " am 21. April 2017. Das Bundesverteidigungsministerium müsse mit 1272 Fahrzeugen die meisten Autos in die Werkstatt schicken, beim Bundesfinanzministerium seien es laut Auflistung der Regierung 1074. Bei rund 40 Prozent der betroffenen Fahrzeuge handle es sich um VW Passat.In den USA macht Volkswagen beim Entschädigungsprogramm für vom Abgasskandal betroffene Kunden Fortschritte. Der Konzern habe bereits Rückkäufe und Leasing-Stopps bei 238.000 Dieselwagen abgewickelt, sagte US-Vertriebschef Mark McNabb dem "Wall Street Journal". VW zahlt US-Kunden Prämien zwischen 5100 und 10.000 Dollar. Damit hat VW bereits die Hälfte der Autos geschafft, bei denen sich der Konzern bislang im Rahmen von Vergleichen mit US-Sammelklägern zur Rücknahme verpflichtet hat. Insgesamt geht es um rund 475.000 Dieselautos mit Zwei-Liter-Motoren. Bei weiteren etwa 80.000 größeren Modellen muss der mit den Anwälten von Kunden und den US-Behörden ausgehandelte Kompromiss noch richterlich genehmigt werden."Wir liegen weit vor unserem Zeitplan", sagte McNabb der Zeitung. VW hat zwei Jahre Zeit, das im November 2016 gestartete Programm abzuschließen. Ein Grund für das rasche Tempo liegt an den hohen Prämien. Der Konzern hofft, die zurückgekauften Autos als Gebrauchtwagen wieder im US-Markt unterbringen und so einen Teil der Milliarden-Folgekosten der Dieselaffäre hereinholen zu können. Bislang haben die US-Umweltbehörden dies aber nur bei einem geringen Teil der Fahrzeuge erlaubt, bei dem sie davon ausgehen, dass VW eine technische Umrüstung in einen legalen Zustand gelingt.Im VW-Abgasskandal strengen hierzulande verhältnismäßig wenige Kunden eine Klage gegen den Volkswagen-Konzern an. Von den gut 200 bereits erstanzlich entschiedenen Klaren war ein Viertel erfolgreich, meldete BILD am 8. April 2017 . Von den 2000 eingegangenen Mängelklagen gingen laut BILD-Informationen 40 Prozent direkt an VW, in 60 Prozent wurden Vertragshändler verklagt. Das Ergebnis der bislang 211 erstinstanzlichen Entscheide: In 162 Fällen wiesen Richter die Klage ab, oder die Kläger machten einen Rückzieher. Immerhin seinen 49 Verbraucherklagen erfolgreich gewesen. Dabei fährt Volkswagen zur Kompensation geschädigter VW-Käufer zweigleisig: In den USA gestand der Hersteller den Betrug, zahlt bis zu 25 Milliarden Dollar in Vergleichen mit der US-Justiz und vielen US-Bundesstaaten und kaufte eine Vielzahl von Autos zurück. In Deutschland dagegen vertritt der Konzern die Auffassung, nicht betrogen zu haben und bot Käufern eine Nachbesserung der manipulierten Fahrzeuge an. Der Rückruf läuft.Wo bleiben eigentlich die in den USA zurückgekauften Schummel-Diesel? Rund um den verlassenen Detroiter Silverdome, die 1975 eröffnete Arena war einst Bühne für einen Papstbesuch, erstreckt sich ein Meer aus mehreren Tausend Jetta, Passat und Golf der Serie "Clean Diesel TDI". Ausrangierte Wagen, die wegen illegaler Software zur Abgasmanipulation aus dem Verkehr gezogen und von US-Kunden zurückgekauft werden mussten. Spötter bezeichnen das Areal als "VW-Autofriedhof" oder als "wertvollsten Schrottplatz der Welt". Allerdings hat VW die Hoffnung nicht aufgegeben, die Diesel in einen legalen Zustand umzurüsten und als Gebrauchtwagen zu verkaufen. Dafür müssten aber die US-Umweltämter grünes Licht geben. Doch erstmal stehen die Wagen an trostlosem Ort. 2013 wurde der Betrieb am Silverdome krisenbedingt eingestellt, zur Sanierung fehlte das Geld. In diesem Stadion feierte 1979 der Monster Truck "Big Foot" Weltpremiere und "Wrestlemania" zog 1987 mehr als 93.000 Fans an. Nun steht die Arena leer.Im Streit um die Wirksamkeit des Updates für vom Abgasskandal betroffeneVW-Dieselmotoren hat VW einen Teilsieg errungen. Der Hersteller erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Deutsche Umwelthilfe am Landgericht Düsseldorf. Sie richtet sich gegen die Umwelthilfe und ihren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, teilte die Organisation am 5. April 2017 mit. Volkswagen begrüßte den Beschluss: Damit werde der Umwelthilfe und ihrem Bundesgeschäftsführer untersagt, "unwahre Behauptungen über die Wirksamkeit der technischen Anpassungsmaßnahmen zu streuen, die Volkswagen Kunden mit betroffenen Dieselmotoren bietet." Resch kündigte Widerspruch an. Zuvor hatte die Umwelthilfe wegen des Diesel-Abgasskandals erneut das Kraftfahrt-Bundesamt verklagt. Die Organisation geht gegen eine aus ihrer Sicht rechtswidrige Rückrufanordnung der Behörde an. Hintergrund sind Untersuchungen des Abgasverhaltens vonVW-Dieseln, die laut Umwelthilfe trotz Software-Update weiter überhöhte Stickoxidemissionen aufweisen sollen.VWkündigte an, auch künftig entschieden gegen Aussagen vorzugehen, "die dazu geeignet sind, Kunden bezüglich der Wirksamkeit der angebotenen technischen Anpassungsmaßnahmen zu verunsichern". Bisherige Rückmeldungen von Handel und Kunden seien überwiegend positiv. Derweil kommt Volkswagen bei der Umrüstung der manipulierten Diesel weiter voran. Bislang seien weltweit über vier Millionen Fahrzeuge umgerüstet worden, sagte einVW-Sprecher. In Deutschland seien es mehr als 1,6 Millionen Autos von rund 2,6 Millionen betroffenen Dieselautos.Immerhin hat VW bei der Aufarbeitung des Abgasskandals in Übersee eine weitere Hürde genommen. Der Autobauer teilte am 30. März 2017 mit, er habe sich im Rahmen eines Vergleichs über Umweltklagen mit zehn US-Bundesstaaten auf die Zahlung von 157,45 Millionen Dollar (146 Mio. Euro) geeinigt. Die Wolfsburger hatten sich bereits im vergangenen Jahr mit US-Behörden und Privatklägern auf Schadensersatzzahlungen und Strafen in Milliardenhöhe wegen Dieselgate verständigt. Dabei wurde auch eine Vereinbarung mit 44 US-Bundesstaaten über 600 Millionen Dollar geschlossen. Trotzdem hatten einige Bundesstaaten weiter gegen den den Konzern geklagt. Der nun erzielte Kompromiss betrifft die Staaten Connecticut, Maine, Delaware, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Rhode Island und den Bundesstaat Washington.Gegen die jüngsten Razzien geht Volkswagen juristisch vor. Der Konzern beschwert sich gegen die Razzia bei der mit der Aufklärung von Dieselgate beauftragten Anwaltskanzlei Jones Day. Der Konzern reichte am 29. März 2017 eine Beschwerde beim zuständigen Amtsgericht in München ein, sagte ein Sprecher. Gleichwohl will die Staatsanwaltschaft München in der Sache weiter ermitteln. Insidern zufolge hatte der Aufsichtsrat des Konzerns bereits zuvor mit seinen Juristen diskutiert, wie man verhindern könne, dass die Staatsanwaltschaft die bei der Kanzlei beschlagnahmten Dokumente zu Lasten von VW auswerten könne. VW hatte Jones Day nach dem Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Dieselmotoren 2015 mit der Aufklärung beauftragt. Anderthalb Jahre lang sammelten die Anwälte Berge von Dokumenten. Mitte März durchsuchten Ermittler der Staatsanwaltschaft München Büros bei Audi, Privaträume und auch Räumlichkeiten von Jones Day. "Wir halten das Vorgehen der Staatsanwaltschaft München in jeder Hinsicht für inakzeptabel", hatte Volkswagen daraufhin erklärt.Eine Güteverhandlung am Arbeitsgericht Braunschweig zwischen dem früheren Entwicklungsvorstand der Marke VW, Heinz-Jakob Neußer, und Volkswagen hat am 23. März kein Ergebnis erbracht. Neußer hat das Unternehmen auf die Nachzahlung eines Bonus von rund 1,4 Millionen Euro für das Jahr 2015 verklagt. In dem Rechtsstreit geht es konkret um die Zahlung des persönlichen Leistungsbonus. Dabei handelt es sich um eine von drei Komponenten, aus denen sich der Gesamtbonus zusammensetzt. Zwei davon hat das Unternehmen wie im Vorjahr überwiesen. Die Zahlung für die persönliche Leistung blieb aber aus. 2014 hatte Neußer für diesen Bereich etwas mehr als 1 Million Euro erhalten. Für das Jahr 2015 fordert er die Nachzahlung von 1,4 Millionen Euro. Außerdem will er eine Auskunft über die Kriterien, nach denen die Höhe der Boni festgelegt wurde. Volkswagen hat sich bisher nicht dazu geäußert, warum das Geld nicht gezahlt wurde. Auch vor dem Arbeitsgericht beließ es die Vertreterin des Unternehmens dabei. Sie kündigte eine schriftliche Erklärung an. Die Verhandlung wurde ohne Ergebnis vertagt. Für den 27. Juni ist der nächste Gerichtstermin geplant.Im Geschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen hat Volkswagen die Folgen des Dieselskandals unbeschadet überstanden. Das Finanzdienstleistungsgeschäft habe ein operatives Ergebnis von 2,1 (Vorjahr: 1,9) Milliarden Euro abgeliefert, so viel wie nie zuvor. Das teilte die Tochter Volkswagen Financial Services (VWFS) am 23. März 2017 in Frankfurt mit. Dem Konzern sei es gelungen, die Restwerte der zurückgegebenen Leasingwagen durch komplette Finanzierungs- und Wartungs-Pakete stabil zu halten, sagte VWFS-Chef Lars-Henner Santelmann. Das bringe um zwei bis drei Prozent bessere Preise. Die VW-Finanzsparte konnte auch die nach Dieselgate gebildeten Sonderabschreibungen in Europa zum Teil auflösen.Der in den USA im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal festgenommene Volkswagen-Manager Oliver S. bleibt vorerst in Haft. Ein Bundesrichter in Detroit lehnte es am 17. März 2017 ab, den Beschuldigten vor Beginn des für Januar 2018 angesetzten Prozesses gegen eine Kaution auf freien Fuß zu setzen. Der Richter begründete dies mit der großen Fluchtgefahr wegen der Schwere der Betrugsvorwürfe. Familie und Freunde des Angeklagten hatten eine Kaution in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Dollar angeboten. Dem Mann drohen nach Angaben des Justizministeriums bis zu 169 Jahre Haft. Der Beschuldigte war im Januar in Miami nach einem Urlaub vor dem Heimflug nach Deutschland verhaftet worden. Der war früher als Chef des für die Koordination mit den Behörden zuständigen VW-Umwelt- und Ingenieursbüros in den Vereinigten Staaten tätig gewesen. Er ist einer von mehreren ehemaligen und aktuellen Managern unterhalb der Konzernführung, die von der amerikanischen Justiz für die Manipulation von Abgaswerten und deren Verschleierung verantwortlich gemacht werden. Die anderen Beschuldigten halten sich in Deutschland auf und müssen keine Auslieferung fürchten.Die EU-Kommission erhöht im Abgasskandal den Druck auf Volkswagen und verlangt finanzielle Zugeständnisse an die 8,5 Millionen betroffenen Autofahrer in Europa. Kommissionsvertreter trafen sich dafür am 7. März 2017 in Brüssel mit den Verbraucherschutzbehörden aus den EU-Mitgliedsstaaten. Die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova sagte dem " Handelsblatt ": "Volkswagen hat gegen europäische Verbrauchergesetze verstoßen, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben." Nach mehr als sechs Monaten ergebnisloser Gespräche mit dem Konzern über eine Kundenentschädigung sei es an der Zeit, gemeinsame Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.Jourova verlangt, dass VW den 8,5 Millionen betroffenen Kunden in der EU finanziell oder durch zusätzliche Service-Leistungen entgegenkommt. Die zugesagte Reparatur reiche nicht aus. Wird ein Verstoß gegen die EU-Richtlinie gegen unlauteren Wettbewerb offiziell festgestellt, könnte dies für Verbraucher bei Klagen gegen VW eine Argumentationshilfe sein. Laut der Tageszeitung " Die Welt " könnten nationale Behörden auf der Grundlage eines solchen Rechtsgutachtens auch Strafzahlungen gegen den Konzern verhängen. In den USA, wo der Abgasskandal ans Licht gebracht worden war, können Fahrer betroffener VW-Fahrzeuge mehr als 5000 Dollar (4635 Euro) Entschädigung bekommen.Nach dem Rückruf manipulierter Fahrzeuge im Zuge des Abgasskandals gibt es Hinweise, dass bei bereits umgerüsteten Autos aus dem VW-Konzern die Abgasrückführung schneller verschleißen könnte. Nach Informationen von AUTO BILD kann es zu Verkrustungen in einem Ventil der Abgasrückführung kommen, weil durch das Update der Rußpartikelausstoß erhöht wird. Als mögliche Folge schalten Motoren ins Notlaufprogramm oder lassen sich nicht mehr starten. VW spricht von Einzelfällen, doch der Düsseldorfer Rechtsanwalt Tobias Ulbrich hat Kenntnis von mehr als 50 Mandanten allein in seiner Kanzlei, bei deren Autos Teile des Abgasrückführungs-Systems unmittelbar oder kurz nach dem Update ausgefallen seien. In den meisten Fällen habe sich VW kulant verhalten und die Kosten für den Tausch des Abgasrückführungsventils übernommen, so Ulbrich. Auf Nachfrage von AUTO BILD beteuert VW, das Update habe "keinen negativen Einfluss auf die Funktion und Wirkungsweise des Abgasrückführungs-Systems“. Eine Garantie auf nachgebesserte Autos gibt der Hersteller in Deutschland nicht.Die bayerische Polizei stellt die Umrüstung ihrer von der Abgasmanipulation betroffenen Dieselfahrzeuge zurück. Zunächst sollen mögliche Garantieansprüche gegen Volkswagen geklärt werden. Daher würden die rund 500 VW-Autos, größtenteils Busse der Bereitschaftspolizei, vorerst nicht im Rahmen der laufenden Rückrufaktion des Wolfsburger Konzerns nachgerüstet werden, hieß es aus dem Innenministerium in München. Bei dem Rückruf wird die Manipulations-Software entfernt, die in Tests die Abgaswerte von Dieselmotoren künstlich verringert, während der Ausstoß auf der Straße deutlich höher ist. Was, wenn die Umrüstung später Motorenprobleme nach sich zieht? Bleiben die Kunden dann auf dem Schaden sitzen? Man wolle nicht, dass "Fakten geschaffen werden, die die spätere Geltendmachung von Ansprüchen erschweren oder gänzlich ausschließen", zitiert die "Süddeutsche Zeitung" das bayerische Ministerium.Fachleute des bayerische Ministeriums haben somit ähnliche Bedenken wie manche Verbraucherschützer und die Internet-Klageplattform "Myright": Der Vorwurf an VW zielt darauf, dass das Unternehmen auf die Umrüstung keine Garantie gibt. Deswegen sei unklar, ob VW haften muss, wenn später Motorschäden auftreten. Im Haus von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird allerdings der Interpretation widersprochen, er wolle sich damit Parteifreund Alexander Dobrindt im Bundesverkehrsministerium widersetzen. Dobrindt hatte die Rückrufaktion angeordnet – die für alle betroffenen Fahrzeugbesitzer verpflichtend ist. Wer sein Auto trotz Aufforderung nicht in die Werkstatt bringt, muss mit einer Stilllegung rechnen. Nach Angaben eines VW-Sprechers hat die Regierung in München aber keine Sonderrechte herausgehandelt. Es werde prinzipiell nicht zwischen Großkunden und Privatleuten unterschieden. Bis Ende 2017 will Volkswagen auf die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen verzichten.Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bekräftigt, erst am 19. September 2015 von Abgasmanipulationen bei VW erfahren zu haben – aus dem Fernsehen. "Es war abends beim Betrachten der Tagesschau", sagte der VW-Aufseher am Donnerstag (16. Februar 2017) im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Er widersprach damit erneut Anschuldigungen des früheren VW-Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch, genau wie weitere Mitglieder des Kontrollgremiums früher informiert gewesen zu sein. "Ich war tief betroffen. Ich hätte dergleichen bei Volkswagen nicht für möglich gehalten", sagte Weil.Der Volkswagen-Aufsichtsrat will das Vergütungssystem der Top-Manager reformieren und dem Chef des Vorstands künftig höchstens zehn Millionen Euro Gehalt erlauben. Das Kontrollgremium solle darüber in seiner Sitzung am 24. Februar 2017 beraten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Konzern erfuhr. Den Plänen zufolge solle die Reform dazu führen, dass das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden bei einer Jahresmarke von zehn Millionen Euro gedeckelt wird. Für die anderen Vorstandsmitglieder soll eine geringere Summe gelten. Die Initiative dazu hatten das Land und der Betriebsrat ergriffen, wie weiter zu hören war. Geplant sei, das Fixgehalt anzuheben und im Gegenzug den variablen Anteil zu senken. Dieser beträgt bisher meist ein Vielfaches der Fixsumme. Zuletzt hatte es Kritik gegeben, weil Christine Hohmann-Dennhardt nach nur gut einem Jahr Arbeit als VW-Vorstand für Integrität und Recht zu ihrem Abschied eine Zahlung von über zwölf Millionen Euro erhält. Der über den Abgasskandal gestürzte Ex-VW-Chef Martin Winterkorn hatte in einigen Jahren zudem noch deutlich mehr Gehalt bekommen.Auch der erste deutsche Großkunde hat unlängst Klage gegen Volkswagen eingereicht. Insgesamt 11,9 Millionen Euro Schadenersatz will der Fischverarbeiter Deutsche See von VW erstreiten, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Das Unternehmen habe am Landgericht Braunschweig wegen arglistiger Täuschung Klage eingereicht. Bei der Deutschen See sind nach Unternehmensangaben etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. "Wir sind tief enttäuscht über VW und fühlen uns hingehalten und betrogen", sagte Deutsche-See-Chef Egbert Miebach. Ein VW-Sprecher wollte sich zu der Klage zunächst nicht äußern, da sie dem Autobauer noch nicht vorliege.In Deutschland laufen mehrere hundert Verfahren, in denen Fahrer von VW-Dieseln auf Schadenersatz gegen Händler oder den VW-Konzern klagen. In den USA können Fahrer betroffener Autos mehr als 5000 Dollar (4635 Euro) Entschädigung bekommen. Für Kunden in Europa plant VW keine solche Entschädigung. Um diese Frage unter anderem zu besprechen, trifft sich EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Montag in Brüssel mit VW-Chef Matthias Müller. Diese hatte zuletzt mehr Kulanz auch für Kunden in Europa gefordert. Jourova will, dass VW für betroffene Autos eine unbegrenzte Garantie gewährt. Der Konzern müsse auch zusichern, dass die Fahrzeuge nach der Umrüstung die Grenzwerte einhalten, ihre Leistungsmerkmale behalten und sich dabei explizit auf die Vorschriften einer EU-Richtlinie zu Verbrauchsgütern beziehen.