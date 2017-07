VW Amarok V6 TDI: Test — 27.07.2017 Neuer V6-Amarok mit 204 PS VW reicht eine günstigere Amarok-V6-Varianten nach. AUTO BILD ALLRAD jagte den manuell geschalteten Pick-up durchs Gelände.

Mit dem Zuschaltallrad geht auch schweres Gelände



Der bei Bedarf zuschaltbare Vorderradantrieb garantiert Vortrieb auch bei gröberen Einsätzen.





Technische Daten VW Amarok V6 TDI Motor V6, Turbodiesel, längs Hubraum 2976 cm³ Leistung bei 1/min 150 kW (204 PS)/3000–4500 Drehmoment bei 1/min 500 Nm/1250–2750 Abgasnorm Euro 6 Radaufhängung vorn Einzelrad, Schraubenfedern Radaufhängung hinten Starrachse, Blattfedern Getriebe 6-Gang manuell mit Reduktion Antrieb; Kraftverteilung v:h Allrad perman.; 0:100–50:50 Länge/Breite/Höhe 5254/1954/1834 mm Radstand/Reifengröße 3097 mm/245/65 R 17 Wendekreis links/rechts 12,7/12,9 m Leergewicht/Zuladung 2114/806 kg (Trendline) Anhängelast gebr./ungebr. 3500/750 kg Preis (Comfortline) 38.830 Euro

Autor: Rolf Klein

icht jeder will gleich 50.000 Euro für einen Pickup ausgeben – und der V6-Amarok war bisher nur als Luxusgefährt mit 224 PS, Automatik, echtem Permanentallrad und Ledersitzen zu haben. Jetzt reicht VW günstigere Varianten nach. Erstmals gibt es ihn mit manueller Sechsgangschaltung und Zuschaltallrad, dafür aber mit Untersetzung.Wir haben den Doka in der mittleren Leistungsstufe mit 204 PS bereits gefahren – im feuchten Büdinger Forst in Hessen. Hier ist der Pickup in seinem Element. Vorderachse per Tastendruck zuschalten und los! Bestückt mit Pirelli Scorpion ATR in 245/65 R 17 und von der Schlupfregelung an kontraproduktiver Buddelei gehindert, arbeitet er sich verlässlich durch den schmierseifigen Matsch. Wer sich nicht auf Elektronik verlassen will, kann gegen 708 Euro Aufpreis eine Hinterachssperre ordern. Gebaut in Hannover, ab August 2017 beim Händler. Der von uns gefahrene Comfortline mit Schaltgetriebe, Stoffsitzen und Tempomat, aber ohne Navi , startet bei 38.830 Euro, 1820 Euro billiger als Automatik. Vorteil der einfachen Version: Die beim Automatik-Amarok oft kritisierte Zuladung von nur 627 kg steigt auf 806 kg. Weniger ist manchmal mehr.