VW Beetle Cabriolet: Gebrauchtwagen-Test — 28.07.2017 Hat er das Zeug zum Klassiker?

Das Beetle Cabriolet erinnert entfernt an den Käfer, hat aber stets Frontantrieb.

Das Preisniveau ist hoch, der Pflegezustand meist gut



Technische Daten: VW Beetle Cabriolet Motor Vierzylinder Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1197 cm³ Leistung 77 kW (105 PS) bei 5000/min Drehmoment 175 Nm bei 1550/min Höchstgeschwindigkeit 178 km/h 0–100 km/h 11,7 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4278/1808/1473 mm Kofferraumvolumen 225 l Leergewicht/Zuladung 1388/447 kg

Autor: Lars Jakumeit Fazit Wenn Style mehr wiegt als Alltagsnutzen, dann kann der sympathisch lächelnde offene Mexiko-VW durchaus eine interessante Alternative zum sonstigen Konzern-Mainstream sein. Das geringe Angebot sorgt allerdings für ein relativ hohes Preisniveau.



ie späten Ausläufer der Retrowelle bei VW sind ein Fall für Fans und Sonnenanbeter. Als der offene Beetle 2012 auf den Markt kommt, ist er genau genommen technisch schon ein altes Auto. Ohne MQB-Architektur (Modularer Querbaukasten) konstruiert, darf er nicht von dessen Technologien profitieren, sondern basiert noch auf dem bewährten Golf VI. Dafür arbeitet unter der schicken Hülle mit den ausgestellten Kotflügeln und den Klarglas-Kulleraugen bewährte Großserientechnik mit Turbomotoren vom kleinen 1.2 TSI mit 105 PS bis zum 220 PS starkenDerivat. So gerüstet fährt sich das viersitzigeviel sportlicher, moderner und quirliger, als es der legendäre luftgekühlte Urahn je konnte.Wer auf viel Innenraum- oder Kofferraumvolumen Wert legt, der ist bei diesem Nischenmodell falsch. Während das echtemit Heckantrieb, blubbernden Boxermotoren und Luftkühlung in die Geschichte einging, handelt es sich beim letzten Retro-Aufguss technisch um einen millionenfach erprobten Klon desim lässigen, aber ziemlich unpraktisch geschnittenen Freizeit-Outfit. In Summe macht das denim Unterhalt erfreulich unkompliziert und dennoch viel amüsanter als seinen strebsamen Bestseller-Halbbruder aus Wolfsburg. Seine polarisierende Optik und coole Design-Details sind die großen Pluspunkte des neuzeitlichen Krabbeltiers. Erfreulich ist außerdem, dass dergegenüber dem qualitativ durchwachsenen, von 1998 bis 2010 gebauten Vorgänger New Beetle deutlich zulegen konnte. Das Qualitätslevel des im mexikanischen-Werk Puebla gebauten Stoffdach-Cabriolets überzeugt, nichts knarrt oder klappert. Es bewegt sich auch gebraucht etwa auf Augenhöhe mit der sechsten-Generation und ist frei von fiesen Tücken. Bis auf Steuerkettenprobleme und Schummel-TDI gibt es keine Großbaustellen.Interessenten für den knubbeligen Open-Air-Mexikaner sollten sich auf ein relativ hohes Preisniveau einstellen. Unter 18.000 Euro geht in einschlägigen Internetbörsen nichts, das ist aber immer noch viel billiger als das luftgekühlte 1303 Cabriolet der 70er im guten Zustand (ab etwa 26.600 Euro). Derwurde hierzulande neu oft als Zweit- oder Drittwagen wohlsituierter Haushalte angeschafft und bleibt auch gebraucht das emotionale und empfindlich teurere Pendant zum vernunftbetonten. Gebrauchtwagen-Interessenten können dennoch profitieren, denn das Ausstattungsniveau ist hoch, die Kilometerleistungen fallen niedrig aus, und der Pflegezustand ist in der Regel besser als alterstypisch üblich.