VW will die Konzernführung in Kürze neu aufstellen. Medienberichten zufolge löst Markenchef Herbert Diess dann VW-Chef Matthias Müller ab!

Laut Insiderberichten soll der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess neuer Volkswagen-Chef werden. (Reuters/dpa/mas/cj) Volkswagen steht offenbar vor einem Chefwechsel. VW-Markenchef Herbert Diess solle auf Matthias Müller an der Konzernspitze folgen, melden das "Handelsblatt" und der Wirtschaftsdienst Bloomberg am 10. April 2018. VW hatte am frühen Nachmittag in einer knappen Pflichtmitteilung lediglich erklärt, dass der Autobauer "eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern" erwäge. "Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören." Und: Müller habe seine "grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken". Darüber hinaus äußerte sich der Konzern zunächst nicht.

Entscheidung könnte am 13. April fallen

Insidern zufolge könnte die Entscheidung für Diess schon am Freitag, 13. April 2018, offiziell werden. Dann tage der Aufsichtsrat, der auch über den Konzernumbau beraten werde. Dabei gehe es unter anderem um die Einleitung des Börsengangs für die Lkw-Sparte. Die Familien Porsche und Piëch hatten Müller im September 2015 aufs Schild gehoben, als der damalige Konzernchef Martin Winterkorn im Zuge des Abgasskandals zurücktreten musste. Der Vertrag des 64-jährigen Müller läuft eigentlich noch bis 2020. Über die näheren Hintergründe des offenbar anstehenden Führungswechsels ist bislang nichts bekannt.

VW-Aktie klettert um fünf Prozent

Der bevorstehende Konzernumbau, der nicht nur den Börsengang der Nutzfahrzeug-Sparte Truck Bus umfassen könnte, trieb die Volkswagen-Aktie hoch: Die VW-Papiere kletterten um fünf Prozent. Müller hatte zuletzt auf dem Genfer Autosalon die Fantasie der Investoren angeregt, als er sagte, es gehe nicht nur um die Sparte Truck & Bus, "sondern um die Schlagkraft des VW-Konzerns insgesamt".

"Konzernzögling" Müller: Seit 40 Jahren bei VW

Müller (r.) löste 2015 Martin Winterkorn ab, der wegen des Abgasskandals zurücktreten musste. Muss er jetzt selber gehen? Sollte Matthias Müller tatsächlich den Chefposten abgeben, ist seine Zukunft völlig unklar. Vierzig Jahre lang arbeitete der 64-Jährige an verschiedenen Stellen und Positionen am Erfolg des Volkswagen-Konzerns. Seinen Weg bei VW begann er als Auszubildender bei Audi in Ingolstadt. Nach einem Informatikstudium kehrte der gelernte Werkzeugmacher zu Audi zurück, wo er als Produktmanager unter dem damaligen Audi-Chef Winterkorn den A3 zum Verkaufsschlager machte. Müllers Karriere ist eng mit Winterkorn verknüpft: Als dieser 2007 VW-Chef wurde, machte er Müller zum Produktstrategen des Konzerns in Wolfsburg. Nur drei Jahre später schickte Firmenpatriarch Ferdinand Piëch ihn in heikler Mission als neuen Chef zu Porsche. Die Stuttgarter Sportwagenschmiede – im Besitz der VW-Familienhauptaktionäre Porsche und Piëch – war 2009 mit dem Versuch gescheitert, den viel größeren VW-Konzern zu übernehmen. Nach den milliardenschweren, kreditfinanzierten Käufen von VW-Aktien hoch verschuldet, wurde der Autobauer Porsche schließlich von VW übernommen. Müllers Aufgabe war es, die Integration zu vollziehen. So nutzt Porsche heute zum Beispiel das VW-Baukastensystem in der Produktion.

Leidenschaftlicher Porsche-Fahrer mit klarer Meinung

Der leidenschaftliche Porsche-Fahrer nimmt kein Blatt vor den Mund. So hatte er sich offen für einen Generationswechsel an der Spitze von Volkswagen nach Winterkorns Amtszeit 2016 ausgesprochen – und sich selbst wegen seines Alters von dann 63 Jahren nicht in dieser Rolle gesehen. In diesem Zusammenhang war ihm rausgerutscht: "Ich bin zu alt für den Job." Dennoch trat er die Herkulesaufgabe, den Volkswagen-Konzern nach dem Diesel-Desaster wieder gut aufzustellen an. Erfolgreich: 2017 fuhr VW trotz der Krise und der milliardenhohen Strafzahlungen und Bußgelder einen Rekordgewinn ein.