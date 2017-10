VW Bulli T2: Kurioses Video — 11.10.2017 Diesen Bulli stoppt kein Baum! Ein vom Sturm gefällter Baum hat in Brasilien einen Bulli in der Mitte fast geteilt. Ob der standhafte Transporter dann noch fährt? Das zeigt das Video.

D

Werkstattsuche Finden Sie die passende Werkstatt Preise vergleichen

Kundenbewertungen ansehen

Termine online buchen PLZ/Ort Dienstleistung Bitte wählen Werkstattverzeichnis HU+AU Inspektion Klimaservice Kupplung Lichtcheck Ölwechsel Sicherheitscheck Zahnriemenwechsel Marke Bitte wählen Alfa Romeo Mercedes-Benz Audi BMW MINI Chevrolet Mitsubishi Nissan Citroën Opel Dacia PEUGEOT Daewoo Porsche Daihatsu Renault Fiat Ford SEAT Honda Skoda Hyundai Smart Subaru Kia Suzuki Toyota Lancia Volvo VW Mazda Chrysler Ein Service von

er VW Bulli T2 hat Charme, ist aber sicherheitstechnisch nicht mehr up to date. Kein ABS, keine Airbags, keine Dreipunktgurte im Fond. Auch nicht in den Modellen, die bis Ende 2013 in Brasilien noch als Neuwagen vom Band liefen. Doch es sage keiner, dass so ein Kultmobil nicht robust ist! Das beweist ein Video aus dem brasilianischen Santa Catarina.Hier hatte ein vom Sturm gefällter Baum einen T2 in der Mitte getroffen und das Dach fast bis zum Chassis durchgedrückt. Eine tiefe Delle trennt den Fahrgastraum in zwei Teile, das Gefährt wirkt mit seinem abgeschnittenen Hinterteil fast wie ein Insekt. Totalschaden? Wirtschaftlich gesehen bestimmt. Doch der Bulli ist ein Kämpfer! Sein Herz schlägt noch, und so schleppt er sich, wenn auch auf wackeligen Beinen und hängendem Bauch, tapfer und stolz in eine Werkstatt . Der Fahrer klettert gutgelaunt durch die zerdepperte Windschutzscheibe hinaus. Wer braucht schon Türen?