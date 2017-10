VW Bus T4: Gebrauchtwagen-Test — 16.10.2017 Alte Liebe rostet doch! Schon lange eifert der VW Bus T4 seinen Vorfahren nach. Bei Preis und Kult. Im Alter kommt der Rost dazu.

Für unter 10.000 Euro gibt's nur Bastelbuden

Der T4 hat als Familientransporter oder Urlaubsmobil oft kein einfaches Leben. Trotzdem bekommt er selten die Pflege, die er verdient.

Technische Daten: VW T4 Motor Reihenfünfzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 2 pro Zylinder/1 Hubraum 2461 cm³ Leistung 111 kW (151 PS) bei 4000/min Drehmoment 295 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 176 km/h 0–100 km/h 12,5 s Tank/Kraftstoff 80 l/Diesel Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4789/1870/1990 mm Kofferraumvolumen 720 l Leergewicht/Zuladung 2220/670 kg

Autor: Malte Büttner Fazit Die Freiheit, die der T4 verspricht, wird teuer erkauft. Um seinen vergleichsweise hohen Wert zu erhalten, sollten Käufer den Zustand, aber auch ihr Nutzungsprofil vorab genau prüfen.



er Bruch mit der eigenen Geschichte hätte kaum krasser ausfallen können. Mit der vierten Generation des "Bulli" warf VW auch die letzten Relikte der Käferzeit wie Boxermotoren im Heck und Hinterradantrieb über Bord. Der neue T4 wollte erwachsener, leiser und praktischer sein als je zuvor. Auf 4,80 Meter Länge versenkten die Wolfsburger großzügig Geräuschdämmung, das Ladeabteil sah durch den Motorumzug endlich so aus, wie man es von einem Transporter er wartete: topfeben. Nach kurzer Trotz- ­und Wehmutsphase griffen auch die Fans zu. Ob kurz oder lang, Pritsche, Doka, Kasten oder Bus , Baustellenausstattung oder mit Leder ausgeschlagener Konferenzraum, 60-­PS-­Saugdiesel oder 204-­PS­-Sechszylinder­-Benziner: Mit demstieg die Modellvielfalt in ungeahnte Galaxien. Doch der Traum privater Familien waren und sind der flexible Multivan oder noch besser der California, der mit Klappdach und Kocher die kleine Freiheit für zwischendurch verspricht. Die miese Qualität des 2003 erschienenen Nachfolgers T5 machte denendgültig zum gesuchten Kultobjekt.Gepflegte Modelle ziehen schon seit Jahren wieder kräftig im Preis an. Ein ordentlicher California aus den letzten Baujahren springt locker über die 30.000-­Euro­-Marke, selbst mit mehr als 300.000 Kilometern auf dem Tacho werden noch über 20.000 Euro verlangt und bezahlt. Für unter 10.000 Euro gibt's Bastelbuden zum Selberschweißen. Denn das Hauptübel desist, in guter Bulli­-Tradition, der Rost . Betroffen sind vor allem Falze und Kanten. Wird hier nicht gründlich gearbeitet, geht es immer weiter. Das Verhältnis aus Rostanfälligkeit und Preis lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass gutenicht mehr durch den Winter geschickt werden sollten und auch sonst in eine gut gelüftete Garage gehören. Auch die Technik, grundsätzlich solide, enttäuscht dann nicht so schnell mit teuren Defekten. Leider scheint so viel Pflege nicht der entspannten Lebenseinstellung vieler Besitzer zu entsprechen, die ihren Bussen als Familientransporter oder Abenteurermobil für den Urlaub viel abverlangen. Interessenten sollten gründlich prüfen, bevor sie sich auf die Bulli­-Liebe einlassen. Ansonsten droht der nächste Bruch.