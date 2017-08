VW CUVe (2020): Vorschau und Technik — 08.08.2017 VW bringt Model 3-Gegner Das E-Auto Tesla Model 3 hat die etablierte Konkurrenz aufgeschreckt. VW antwortet mit dem CUVe, der als Fünf- und Siebensitzer erhältlich sein wird.

Autor: Georg Kacher

Nach dem Abgasskandal richtet Volkswagen seine Strategie voll auf Elektroautos aus. Unter anderem zielen die Wolfsburger mit dem NUVe auf den BMW i3 , am anderen Ende der Palette soll das großes SUVe kommen. Dazwischen plant VW den CUVe, der gegen den Tesla Model 3 antreten soll. 2019 könnte das "Coupé Utility Vehicle" auf den Markt kommen. Dessen Verkaufserfolg hat die etablierte Konkurrenz heftig aufgeschreckt – 400.000 vorbestellte Elektroautos in rund zwei Wochen hat es jedenfalls zuvor noch nicht gegeben.Der CUVe wird ein coupéartiges Elektro-SUV, das in etwa die Verkehrsfläche eines Tiguan beansprucht und als Fünf- oder Siebensitzer vorfährt. Normalerweise leiden Crossover mit sportlich flacher Dachlinie unter beengten Platzverhältnissen, kleinem Kofferraum und beschwerlichem Ein- und Ausstieg. Doch weil das Antriebsmodul mit Motor hinten und kompakten Flachspeicher-Batterien nur wenig Platz einnimmt, ist zumindest der Siebensitzer ein Minivan im Jogging-Outfit. Die Akkus selbst sollen eine Kapazität von 48 kWh habenl, die Strom für gut 600 Kilometer Reichweite speichern können.