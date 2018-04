Außerdem werden die zwölf Fahrzeugmarken in drei Markengruppen gebündelt: einean der Spitze, einesowie eine. Die Gruppe " Truck Bus ", in der Volkswagen sein Nutzfahrzeuggeschäft bündelt, existiert bereits. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt an die Börse gebracht werden. Insgesamt wird der Konzern in sechs Geschäftsfelder und die Region China gegliedert. Dadurch soll Volkswagen übersichtlicher und besser steuerbar werden. Weitere Details nannte Volkswagen nicht und verwies auf eine für den 13. April in Wolfsburg geplante Pressekonferenz. Dort wolle Diess seinen Pläne näher erläutern.