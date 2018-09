VW Golf 4: Gebrauchtwagen-Test

in kompaktes, solides Auto für 2000 bis 3000 Euro sucht der nette Kollege aus dem Büro nebenan. Wir wählen den Golf 4 aus. In den Gebrauchtwagenbörsen herrscht kein Mangel, doch wir sind wählerisch: dunkler Lack , unterdurchschnittliche Laufleistung, wenig optische Mängel, gern ohne Stahlfelgen.

Vom abplatzenden Softlack ist dieser Golf nicht betroffen. Angesichts des Alters ist die Verarbeitung überdurchschnittlich.

Technische Daten: VW Golf IV 1.4 Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1390 cm³ Leistung 55 kW (75 PS) bei 5000/min Drehmoment 126 Nm bei 3300/min Höchstgeschwindigkeit 171 km/h 0–100 km/h 1 4,1 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4149/1735/1444 mm Kofferraumvolumen 320-1184 l Leergewicht/Zuladung 1090/580 kg

Doch auch hier werden wir schnell fündig. Unser Modell ist aus zweiter Hand, die Vorbesitzerin fuhr den 1,4 Liter kleinen Benziner über 13 Jahre, um Reparatur und Wartung kümmerte sich stets dasselbe Autohaus. Der letzte Besuch ist aber schon zwei Jahre her. Immerhin wurde bei diesem Termin der Zahnriemen gewechselt. Der erste Eindruck stimmt, auch innen schreckt nichts ab. Zerfledderten Softlack entdecken wir nur am Deckel des Aschenbechers hinten, ansonsten: alles chico. Auf den ersten Metern tackert der Motor vor sich hin, mit steigender Öltemperatur verschwindet das Geräusch aber bald. Dafür bittet das Kombiinstrument in 1900 Kilometern zum Service. Zu Recht, denn die Klimaanlage kühlt aufgrund mangelnder Flüssigkeit nur mäßig, dazu sind die vorderen Stoßdämpfer überfällig, wie das gruselige Geschaukel beim Spurwechsel offenbart. Kein wirkliches Drama. Kostspieliger wird der anstehende Kupplungswechsel, doch noch schnappt die Reibscheibe sauber zu, wenn auch sehr spät.