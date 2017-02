VW Golf 8 Variant (2020): Vorschau

A

Bislang ist die Kombiversion ein ziemlich schlichter Transporter . Das soll sich ändern: Die Neuauflage geht stärker in Richtung Lifestyle und soll sichtbar sportlicher auftreten. Dass das flachere Heck Einbußen beim Laderaum mit sich bringt, nimmt VW in Kauf. Nicht gerüttelt wird dagegen an der robusten Alltrack-Ausgabe. Sie soll es auch vom Golf 8 Variant wieder geben – ebenso wie die potente R-Version!