VW Grand California (2018): Infos

Die sechs Meter lange Serienversion verliert aber den von der Studie bekannten Hecküberhang. Das Serienhochdach übernimmt der Neue. Für die Überdachung des Eingangsbereichs gibt es eine Markise. Der Innenraum des Grand California macht einen freundlichen, hellen Eindruck. Sämtliche Einbauschränke und die Nasszelle sind in neutralem Weiß gehalten. Im Heckbereich kündigt VW aufstellbare Camper-Fenster an. Seitlich sollen Dachluken für luftige Atmosphäre sorgen. Serienmäßig sind die Küche, die Nasszelle (84x80cm) und eine Außenbeleuchtung oberhalb der Schiebetür, die den Campern mit einem zweiteiligen Moskitonetz Insekten vom Hals hält. Standardmäßig ist außerdem ein Anschluss für eine Außendusche verbaut.

Die Nasszelle umfasst sowohl eine Toilette als auch eine Dusche. Das Waschbecken ist klappbar. Über eine Dachluke kann die Nasszelle entlüftet werden. Clever: Das Toilettenpapier ist vor Feuchtigkeit geschützt und ein Bewegungsmelder schaltet das Licht automatisch an und aus. Der Frischwasservorrat des Grand California liegt bei 110 Liter.

Die Optionsliste ist reichhaltig: Unter anderem gibt es eine Markise und eine zusätzliche Dachklimaanlage.

Die Optionsliste des Grand California umfasst neben einer zusätzlichen Dachklimaanlage die bereits erwähnte Markise, einen Fahrradträger am Heck und einen Campingtisch samt passender Bestuhlung (in den Flügeltüren verstaubar). Die serienmäßige Gasheizung lässt sich auf Wunsch zu einem Heizsystem auf Gas-Strom- und Diesel-Strom-Basis erweitern. Eine aufpreispflichtige Solaranlage für das Dach unterstützt bei der Stromversorgung. Für das Onbord-Entertainment stehen eine SAT-Schüssel, ein LTE-WLAN-Hotspot und die Steuerung der Lautsprecher im Wohnbereich per Bluetooth in der Aufpreisliste.