VW Jetta (2018): Infos, Preis, Motor — 15.01.2018 Alle Infos zum neuen Jetta Der Jetta wächst und wandelt sich zu einem eleganten viertürigen Coupé à la Arteon. AUTO BILD hat die Infos und den Einstiegspreis!

Ein Hauch von Arteon: Der neue Jetta bekommt eine coupéhafte Linienführung.

Neues Panoramadach



Digitales Cockpit im neuen Jetta



Die Tachoeinheit ersetzt gegen Aufpreis ein 10,2-Zoll-Display.

Es bleibt beim 1,4-Liter-Benziner



VW Jetta (2018): Infos, Preis, Motor zur Galerie Motorseitig bleibt es beim 1,4-Liter-Benziner mit einer Leistung von 150 PS und 250 Nm. Neben der serienmäßigen Sechsgangschaltung steht beim neuen Jetta auch eine Achtgang-Automatik zur Auswahl. Aktuell ist die Basis-Limousine für 17.895 Dollar in den USA erhältlich. AUTO BILD vermutet für die kommende Generation einen Einstiegspreis von knapp über 18.000 Dollar.

Autoren: Andreas Huber, Katharina Berndt

Volkswagen bringt zur Detroit Auto Show NAIAS (20. bis 28. Januar 2018) die Neuauflage des Jetta mit. Das Auto basiert wie Golf, Tiguan und Arteon auf der MQB-Plattform. Das sorgt für ein verbessertes Raumangebot. Zusätzlich hat VW am Design geschraubt: Der Jetta sieht nun sportlicher und coupéhafter aus. Bei den Maßen nähert sich der Jetta dem Passat: Er ist 4,7 Meter lang (plus 4,3 Zentimeter) und hat einen Radstand von 2,69 Meter (plus 3,5 Zentimeter). Das neue Design macht den vorderen Überhang kürzer und den hinteren länger. Zusätzlich wird der Jetta höher und breiter, das soll für mehr Kopf- und Kniefreiheit sorgen und mehr Platz für die Schultern schaffen. LED-Licht ist jetzt serienmäßig. Die Assistenzsysteme sind vernetzt, die Topversion kommt mit digitalem Cockpit . Die Kraft bringt auf Wunsch eine neue Achtgang-Automatik auf die Straße. Die schlechte Nachricht: Das Auto kommt nicht nach Europa. Noch im Frühjahr 2018 soll der neue VW Jetta in Mexiko an den Start gehen, im Sommer dann in den USA. Die Chinesen sollen ein Schwestermodell unter dem Namen Sagitar kaufen können.Den neuen Jetta bietet VW in den Ausstattungen S, SE, SEL und SEL Premium an. Ab der Ausstattung SE sind Front Assist mit City-Notbremsassistent und Totwinkel-Assistent serienmäßig an Bord. Ansonsten stehen noch Abstandsassistent, Spurhalteassistent , Rückfahrkamera, Ausparkassistent, Multikollisionsbremse und Fernlichtassistent auf der Aufpreisliste zu finden. Ebenfalls optional gibt es ein 400-Watt-Soundsystem von Beats by Dr. Dre. Neu ist das große Panorma-Aufstell- und Schiebedach und das Ambientelicht in zehn Farben.Die Tachoeinheit ersetzt gegen Aufpreis ein 10,2-Zoll-Display. Die dort angezeigten Instrumente sind individuell anpassbar. Serienmäßig hat der VW Jetta das Infotainment "Composition Colour", Bluetooth, USB-Audio-Anschluss, Volkswagen Car-Net und App Connect an Bord. Über das System App Connect werden Smartphone-Apps wie Spotify über Mirror-Link, Android Auto oder Apple CarPlay gespiegelt.